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18 Haziran 2020, Perşembe
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’dan Muslera’ya ziyaret

Burak Yılmaz’dan Muslera’ya ziyaret

 Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat edilen 'ın başarılı kalecisi 'ya ziyaretler sürüyor.

Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat edilen 'ın başarılı kalecisi 'ya ziyaretler sürüyor. 'ın yıldız futbolcusu da Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaretin fotoğrafını paylaşan Yılmaz, 'Kardeşim' notunu ekledi.

  1. 18.6.2020
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