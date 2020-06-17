Bahar Çağlar Beşiktaş'tan ayrıldığını resmen duyurdu!
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Bahar Çağlar, Beşiktaş'tan ayrılarak BOTAŞ ile anlaştığını yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte detaylar...
Son günlerde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Botaş Spor Kulübü, bu transferle Galatasaray'dan ayrılan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in ardından Bahar Çağlar'ı da kadrosuna katmış oldu.
İşte Bahar Çağlar'ın yaptığı o paylaşım...
"Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Geçtiğimiz sezon, Beşiktaş Kadın Basketbol takımının formasını giymek, öncelikle benim için büyük bir mutluluk ayrıca bu güzel takıma kaptanlık yapmak büyük bir gururdu. Bu duyguları yaşamama olanak sağlayan başta Beşiktaş yönetimine, her zaman arkamızda olan Beşiktaş taraftarına, bizlere her alanda yardımcı olan kenar yönetimi ve teknik ekibimize, tabii ki beraber oyun sahasında ve dışında yaşadığımız güzel anıların kaynağı takım arkadaşlarıma tekrar çok teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin gelecek sezon için altyapıdan yetişen gençler ile yola devam kararını, içimiz buruk olsa da saygı ile karşılıyoruz. Bu güzel takım ile yollarımız bu sene ayrılıyor ama umarım ki Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, gelecek sezonlarda yeni yapılanması, kadın basketboluna kazandıracağı yeni genç yıldızlar ile beraber istediği başarılara ulaşacaktır. Bu kulüp bünyesinde beraber olduğum herkese tekrar çok teşekkürler... Gelecek sezon, yeni güzel anılar biriktirmek için Botaş Spor Kulübü ile basketbol hayatıma devam edeceğim. Transferimi gerçekleştiren Sayın Başkan Kerim Taşkıran ve yönetimine teşekkür ederim."
- 17.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bahar Çağlar Beşiktaş'tan ayrıldığını resmen duyurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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