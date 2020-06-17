Bahar Çağlar Beşiktaş'tan ayrıldığını resmen duyurdu! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Transferi kendisi açıkladı! "Beşiktaş'tan ayrılıyorum"

'tan ayrıldığını resmen duyurdu!

Bahar Çağlar Beşiktaş'tan ayrıldığını resmen duyurdu!

Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu , Beşiktaş'tan ayrılarak BOTAŞ ile anlaştığını yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte detaylar...

Son günlerde yaptığı transferlerle adından söz ettiren , bu transferle 'dan ayrılan ve Tilbe Şenyürek'in ardından 'ı da kadrosuna katmış oldu.

İşte Bahar Çağlar'ın yaptığı o paylaşım...

"Sevgili Ailesi,

Geçtiğimiz sezon, Beşiktaş Kadın Basketbol takımının formasını giymek, öncelikle benim için büyük bir mutluluk ayrıca bu güzel takıma kaptanlık yapmak büyük bir gururdu. Bu duyguları yaşamama olanak sağlayan başta Beşiktaş yönetimine, her zaman arkamızda olan Beşiktaş taraftarına, bizlere her alanda yardımcı olan kenar yönetimi ve teknik ekibimize, tabii ki beraber oyun sahasında ve dışında yaşadığımız güzel anıların kaynağı takım arkadaşlarıma tekrar çok teşekkür ediyorum. Sayın 'nin gelecek sezon için altyapıdan yetişen gençler ile yola devam kararını, içimiz buruk olsa da saygı ile karşılıyoruz. Bu güzel takım ile yollarımız bu sene ayrılıyor ama umarım ki Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, gelecek sezonlarda yeni yapılanması, kazandıracağı yeni genç yıldızlar ile beraber istediği başarılara ulaşacaktır. Bu kulüp bünyesinde beraber olduğum herkese tekrar çok teşekkürler... Gelecek sezon, yeni güzel anılar biriktirmek için Botaş Spor Kulübü ile basketbol hayatıma devam edeceğim. Transferimi gerçekleştiren Sayın Başkan Kerim Taşkıran ve yönetimine teşekkür ederim."

  1. 17.06.2020
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