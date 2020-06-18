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18 Haziran 2020, Perşembe
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Boateng'e resti çekti! "İstersek..."

Beşiktaş Boateng'e resti çekti! "İstersek..."

'ta sözleşmesindeki ‘özel’ madde kaldırılan Kevin-Prince Boateng için siyah-beyazlı yönetim, oyuncuya “Şartlarımızı kabul edersen kalırsın” restini çekti.

'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ederken, yönetim kadrodaki mevcut oyuncuların sözleşmeleriyle de yakından ilgileniyor. Bu konuda sıkıntı çekilen isimlerin başında da Kevin Prince Boateng geliyordu.

Devre arası 'dan kiralanan Boateng'in "10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kiralık sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi, büyük uğraşların ardından kaldırıldı. Yarım devre için 350 bin euro maaş ödenen , şu ana dek bu kriteri 6 resmi karşılaşmada yerine getirdi. Beşiktaş yönetimi, hakkında net karar vermediği 33 yaşındaki futbolcudan kafalarda soru işareti kalmadan faydalanmak istiyordu. Fiorentina'dan bu özel maddeyle ilgili anlayış bekleyen siyahbeyazlı yönetim, olumlu yanıt aldı.

Bu gelişme sonrası Boateng sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek ve kaderi sezon sonu belli olacak. Bu anlaşmayla birlikte siyah-beyazlı yöneticiler Boateng'e "Bizim şartlarımızı kabul edersen kalırsın" restini çekti. Ganalı şu ana dek Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

  1. 18.6.2020
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