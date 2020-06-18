Beşiktaş Boateng'e resti çekti! "İstersek..."
Beşiktaş'ta sözleşmesindeki ‘özel’ madde kaldırılan Kevin-Prince Boateng için siyah-beyazlı yönetim, oyuncuya “Şartlarımızı kabul edersen kalırsın” restini çekti.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ederken, yönetim kadrodaki mevcut oyuncuların sözleşmeleriyle de yakından ilgileniyor. Bu konuda sıkıntı çekilen isimlerin başında da Kevin Prince Boateng geliyordu.
Devre arası Fiorentina'dan kiralanan Boateng'in "10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kiralık sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi, büyük uğraşların ardından kaldırıldı. Yarım devre için 350 bin euro maaş ödenen Ganalı, şu ana dek bu kriteri 6 resmi karşılaşmada yerine getirdi. Beşiktaş yönetimi, hakkında net karar vermediği 33 yaşındaki futbolcudan kafalarda soru işareti kalmadan faydalanmak istiyordu. Fiorentina'dan bu özel maddeyle ilgili anlayış bekleyen siyahbeyazlı yönetim, olumlu yanıt aldı.
Bu gelişme sonrası Boateng sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek ve kaderi sezon sonu belli olacak. Bu anlaşmayla birlikte siyah-beyazlı yöneticiler Boateng'e "Bizim şartlarımızı kabul edersen kalırsın" restini çekti. Ganalı şu ana dek Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
- 18.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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