Ersin Destanoğlu sınıfını geçti

Beşiktaş'ın eski kalecisi ve teknik direktörü Rasim Kara, 2-1 kaybedilen Antalya maçında kaleyi koruyan genç Ersin'ni beğendi. Kara yaptığı açıklamada, "Geride oyun kurmada, oyunu başlatmada çok iyiydi. Ayaklarını çok iyi kullandı. Şansız goller yedi. Hatası yoktu. Ersin ilk gol öncesi birebirde çok iyi kurtardı, blok koydu ama dönen topta savunma ters kademede hata yaptı gol oldu. Kaleci için şansız bir maç oldu" ifadelerini kullandı.