Ersin Destanoğlu sınıfını geçti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Ersin Destanoğlu sınıfını geçti

Ersin Destanoğlu sınıfını geçti

Ersin Destanoğlu sınıfını geçti

'ın eski kalecisi ve , 2-1 kaybedilen maçında kaleyi koruyan genç Ersin'ni beğendi.

'ın eski kalecisi ve , 2-1 kaybedilen maçında kaleyi koruyan genç Ersin'ni beğendi. Kara yaptığı açıklamada, "Geride oyun kurmada, oyunu başlatmada çok iyiydi. Ayaklarını çok iyi kullandı. Şansız goller yedi. Hatası yoktu. Ersin ilk gol öncesi birebirde çok iyi kurtardı, blok koydu ama dönen topta savunma ters kademede hata yaptı gol oldu. Kaleci için şansız bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

  1. 18.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ersin Destanoğlu sınıfını geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA