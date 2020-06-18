Ersin Destanoğlu sınıfını geçti
Beşiktaş'ın eski kalecisi ve teknik direktörü Rasim Kara, 2-1 kaybedilen Antalya maçında kaleyi koruyan genç Ersin'ni beğendi.
Beşiktaş'ın eski kalecisi ve teknik direktörü Rasim Kara, 2-1 kaybedilen Antalya maçında kaleyi koruyan genç Ersin'ni beğendi. Kara yaptığı açıklamada, "Geride oyun kurmada, oyunu başlatmada çok iyiydi. Ayaklarını çok iyi kullandı. Şansız goller yedi. Hatası yoktu. Ersin ilk gol öncesi birebirde çok iyi kurtardı, blok koydu ama dönen topta savunma ters kademede hata yaptı gol oldu. Kaleci için şansız bir maç oldu" ifadelerini kullandı.
- 18.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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