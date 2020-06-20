Beşiktaş yara saracak! İşte Sergen Yalçın'ın Denizlispor 11'i
Üç aylık aranın ardından lige Antalyaspor yenilgisiyle başlayan Beşiktaş, Denizli'den üç puanla dönerek Avrupa şansını devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu akşam saat 21.00'de başlayacak maç öncesi sahaya süreceği 11'i kafasında netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı muhtemel 11'i...
20 Haziran 2020 Cumartesi 09:02
Güncelleme: 20.06.2020 09:02
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Ligdeki Antalya mağlubiyeti sonrasında, "Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mentaliteyle oynuyorlar, inanılır gibi değil. Bazı şeyleri değiştireceğiz" diyen Sergen Yalçın, bugünkü Denizli maçında bazı yıldızlarını kulübede oturtacak.
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Genç teknik adam, özellikle hücum hattında büyük değişime gidecek. Geçen haftaki mücadelede adeta sahada gözükmeyen; Diaby ve Güven kulübeye geçecek. Takımın as hücumcuları; Lens, Ljajic ve Burak, Denizli'de görev başında olacak.
Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Vodafone Park'ta Antalyaspor'a 2-1 kaybeden siyah-beyazlılarda özellikle ilk 11'de görev yapan yabancı oyuncuların ortaya koyduğu performans büyük eleştiri almıştı.
BOATENG KADROYA ALINMADI
Antalyaspor karşısında özellikle hücum hattında beklentilerin altında kalınması sebebiyle ileri bölgede büyük değişikliğe imza atacak olan Yalçın, ilk olarak sakatlığı da bulunan Kevin- Prince Boateng'i maç kadrosuna almadı.
Denizlispor karşılaşmasında 10 numara hattında görev; Adem Ljajic'e geçecek.