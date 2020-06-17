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17 Haziran 2020, Çarşamba
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'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşuları sonrası çeşitli pas, top kapma, dar alanda kontrol çalışması yapan siyah-beyazlılar, taktik program ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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  1. 17.06.2020
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