Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma ve istasyon koşuları sonrası çeşitli pas, top kapma, dar alanda kontrol çalışması yapan siyah-beyazlılar, taktik program ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Siyah-beyazlılar yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 17.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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