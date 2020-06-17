Güven Yalçın'ın son hali görenleri şaşırttı! İşte şoke eden görüntü

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada takım antrenmanlarının yapılamaması nedeniyle oyuncular evlerinde bireysel olarak çalıştı. Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın'ın son hali ise görenleri şaşırttı. 21 yaşındaki oyuncu yeterince idman yapmadığı ve pandemi sürecinde 6 kilo aldığı öğrenildi. İşte şoke eden görüntü...