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Güven Yalçın'ın son hali görenleri şaşırttı! İşte şoke eden görüntü
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada takım antrenmanlarının yapılamaması nedeniyle oyuncular evlerinde bireysel olarak çalıştı. Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın'ın son hali ise görenleri şaşırttı. 21 yaşındaki oyuncu yeterince idman yapmadığı ve pandemi sürecinde 6 kilo aldığı öğrenildi. İşte şoke eden görüntü...
17 Haziran 2020 Çarşamba 13:28
Güncelleme: 17.06.2020 13:28
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Corona virüsü nedeniyle Süper Lig dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde futbol durmuştu.
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Liglerin askıya alınmasıyla birlikte salgına karşı önlem olarak takımlar da antrenmanlara ara vermişti.
Bu süreçte futbolcular evlerinde özel antrenörler eşliğinde bireysel idmanlara devam etti. Ancak futbola verilen ara bazı isimlere hiç yaramadı.
Bu oyunculardan biri de Beşiktaş'ın forveti Güven Yalçın.
21 yaşındaki golcünün pandemi döneminde tam 6 kilo aldığı ve 83 kiloya çıktığı öğrenildi. Güven'in antrenmanlardaki görüntüsü ise görenleri adeta şoke etti.
Güven Yalçın bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta 2 gol attı.