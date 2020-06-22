‘Baba’lı kutlama mesajı
Beşiktaş, Babalar Günü'nü kutladı. Twitter'dan, "Baba" lakaplı 3 efsane oyuncusu Hüsnü Savman, Hakkı Yeten ve Recep Adanır'ın resimlerinin yer aldığı video "Baba" filminin müziği ile paylaşıldı ve "Onlar Beşiktaş'ı hiç bırakmadı. Bırakmam Seni diyen babalarımızın gününü kutlarız" denildi.
Beşiktaş, Babalar Günü'nü kutladı. Twitter'dan, "Baba" lakaplı 3 efsane oyuncusu Hüsnü Savman, Hakkı Yeten ve Recep Adanır'ın resimlerinin yer aldığı video "Baba" filminin müziği ile paylaşıldı ve "Onlar Beşiktaş'ı hiç bırakmadı. Bırakmam Seni diyen babalarımızın gününü kutlarız" denildi.
YILIN BABASI TARAFTAR
Başkan Ahmet Nur Çebi, siyahbeyazlı takımın taraftarı engelli Samet Karakaş ve ailesiyle bir araya geldi. Vodafone Park'taki buluşmada Çebi, Samet Karakaş'ın babası Hasan Karakaş'a "Yılın Babası" ödülü verdi. Başkan Çebi, Samet Karakaş'a ise imzalı forma hediye etti.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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