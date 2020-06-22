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22 Haziran 2020, Pazartesi
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‘Baba’lı kutlama mesajı

‘Baba’lı kutlama mesajı

, Babalar Günü'nü kutladı. Twitter'dan, "Baba" lakaplı 3 efsane oyuncusu Hüsnü Savman, ve 'ın resimlerinin yer aldığı video "Baba" filminin müziği ile paylaşıldı ve "Onlar Beşiktaş'ı hiç bırakmadı. Bırakmam Seni diyen babalarımızın gününü kutlarız" denildi.

, Babalar Günü'nü kutladı. Twitter'dan, "Baba" lakaplı 3 efsane oyuncusu Hüsnü Savman, ve 'ın resimlerinin yer aldığı video "Baba" filminin müziği ile paylaşıldı ve "Onlar Beşiktaş'ı hiç bırakmadı. Bırakmam Seni diyen babalarımızın gününü kutlarız" denildi.

YILIN BABASI TARAFTAR
Başkan , siyahbeyazlı takımın taraftarı engelli Samet Karakaş ve ailesiyle bir araya geldi. Vodafone Park'taki buluşmada Çebi, Samet Karakaş'ın babası Hasan Karakaş'a "Yılın Babası" ödülü verdi. Başkan Çebi, Samet Karakaş'a ise imzalı forma hediye etti.

  1. 22.6.2020
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