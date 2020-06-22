‘Baba’lı kutlama mesajı

Beşiktaş, Babalar Günü'nü kutladı. Twitter'dan, "Baba" lakaplı 3 efsane oyuncusu Hüsnü Savman, Hakkı Yeten ve Recep Adanır'ın resimlerinin yer aldığı video "Baba" filminin müziği ile paylaşıldı ve "Onlar Beşiktaş'ı hiç bırakmadı. Bırakmam Seni diyen babalarımızın gününü kutlarız" denildi.



YILIN BABASI TARAFTAR

Başkan Ahmet Nur Çebi, siyahbeyazlı takımın taraftarı engelli Samet Karakaş ve ailesiyle bir araya geldi. Vodafone Park'taki buluşmada Çebi, Samet Karakaş'ın babası Hasan Karakaş'a "Yılın Babası" ödülü verdi. Başkan Çebi, Samet Karakaş'a ise imzalı forma hediye etti.