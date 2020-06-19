Denizlispor ile Beşiktaş 40'ıncı randevuda

Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor, rakibiyle ligde 40'ıncı kez karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadele koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak. Evinde son maçını 14 Mart'ta Gençlerbirliği'yle oynayıp sahadan 1-0 galip ayrılan Denizlispor, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından 99 gün sonra Atatürk Stadı'na çıkacak. Karşılaşmada kırmızı kart cezalısı Zeki Yavru'nun yanı sıra sakatlıkları süren Ogenyi Onazi, Recep Niyaz ve Isaac Sackey forma giyemeyecek.

Ege ekibinde Hugo Rodallega ve Oğuz Yılmaz ise sarı kart sınırında yer alıyor. İki ekip arasında daha önce oynanan 39 maçta Beşiktaş 27, Denizlispor ise 4 galibiyet elde etti. 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 67 gol kaydederken, yeşil-siyahlı ekip ise 34 gol atabildi. Denizli ekibi, ligde Beşiktaş'a karşı son 12 maçta kazanamadı. Denizlispor'un Beşiktaş karşısına Tolgahan - Bergdich, Mustafa, Oğuz, Lopes, Murawski, Mbamba, Aissati, Sacko, Rodallega, Estupinan ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.