Denizlispor ile Beşiktaş 40'ıncı randevuda - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Denizlispor ile 40'ıncı randevuda

Denizlispor ile Beşiktaş 40'ıncı randevuda

'in 28'inci haftasında yarın 'ı konuk edecek , rakibiyle ligde 40'ıncı kez karşılaşacak.

'in 28'inci haftasında yarın 'ı konuk edecek , rakibiyle ligde 40'ıncı kez karşılaşacak. Denizli 'nda saat 21.00'de başlayacak ve 'ın yöneteceği mücadele koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak. Evinde son maçını 14 Mart'ta 'yle oynayıp sahadan 1-0 galip ayrılan Denizlispor, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından 99 gün sonra Atatürk Stadı'na çıkacak. Karşılaşmada kırmızı kart cezalısı 'nun yanı sıra sakatlıkları süren Ogenyi Onazi, ve Isaac Sackey forma giyemeyecek.

Ege ekibinde Hugo Rodallega ve ise sarı kart sınırında yer alıyor. İki ekip arasında daha önce oynanan 39 maçta Beşiktaş 27, Denizlispor ise 4 galibiyet elde etti. 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 67 gol kaydederken, yeşil-siyahlı ekip ise 34 gol atabildi. Denizli ekibi, ligde Beşiktaş'a karşı son 12 maçta kazanamadı. Denizlispor'un Beşiktaş karşısına Tolgahan - Bergdich, Mustafa, Oğuz, Lopes, Murawski, Mbamba, Aissati, Sacko, Rodallega, Estupinan ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

  1. 19.06.2020
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