Denizlispor ile Beşiktaş 40'ıncı randevuda
Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor, rakibiyle ligde 40'ıncı kez karşılaşacak.
Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor, rakibiyle ligde 40'ıncı kez karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadele koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak. Evinde son maçını 14 Mart'ta Gençlerbirliği'yle oynayıp sahadan 1-0 galip ayrılan Denizlispor, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından 99 gün sonra Atatürk Stadı'na çıkacak. Karşılaşmada kırmızı kart cezalısı Zeki Yavru'nun yanı sıra sakatlıkları süren Ogenyi Onazi, Recep Niyaz ve Isaac Sackey forma giyemeyecek.
Ege ekibinde Hugo Rodallega ve Oğuz Yılmaz ise sarı kart sınırında yer alıyor. İki ekip arasında daha önce oynanan 39 maçta Beşiktaş 27, Denizlispor ise 4 galibiyet elde etti. 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 67 gol kaydederken, yeşil-siyahlı ekip ise 34 gol atabildi. Denizli ekibi, ligde Beşiktaş'a karşı son 12 maçta kazanamadı. Denizlispor'un Beşiktaş karşısına Tolgahan - Bergdich, Mustafa, Oğuz, Lopes, Murawski, Mbamba, Aissati, Sacko, Rodallega, Estupinan ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.
- 19.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor ile Beşiktaş 40'ıncı randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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