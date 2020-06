Ahmet Nur Çebi: Her şey bitmedi

Beşiktaş Başkanı Nur Çebi, başta şampiyonluk ve mali konular olmak üzere tüm soruları Bloomberg TV'de açık yüreklilikle yanıtladı. Sezon sonuyla ilgili olarak taraftarlarına umut veren ifadeler kullanan Başkan Çebi, "Antalya maçından sonra 'şampiyonluk bitti-gitti' diyorlar ama matematik olarak halen şansımız var. Ancak en azından üçüncülük almamız lazım. Antalya maçındaki gibi kötü olmazsak ve kalan 7 maçı alırsak üçüncülük elbette mümkün" diye konuştu. Bu dönemde taraftarsız oynanan bir sürece girdiklerini ifade eden siyah-beyazlı kulübün başkanı "Futbol oynansın istiyoruz, ne zaman taraftar olacak bilemiyoruz. İnşallah en kısa sürede" yorumunu yaptı.

KOLAY KABUL ETMİYORLAR

Oyuncularla yapılan indirim görüşmelerinde özellikle yabancıların indirim konusuna çok sıcak yaklaşmadığını ifade eden Başkan Çebi şöyle devam etti: "Yabancı oyuncular indirim konusuna çok sıcak yaklaşmadılar, sezon sonunda karar vereceklerini söylediler. Biz de bekliyoruz bakalım neler olacak. Tabii ki her sene şampiyon olmak için oynayan bir takımın başkanı olmayı çok isterim. Benim hedef olarak ilk tercihim borcu azalmış, gelirleri düzenli ve huzurlu bir kulüp olabilmemiz. Zaten bu olursa şampiyonluklar da kendiliğinden gelir. Ama sadece şampiyonluk istiyorum, mali durum önemli değil diye düşünürsem; bir sene burada kalır giderim. Bu da çok egoistçe bir iş olur."

ALTYAPIYA YENİ HOCA GELİYOR

Başkan Ahmet Nur Çebi, altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, "Altyapıya öyle bir isim gelecek ki, ne kadar ciddi olduğumuzu görecekler. Camiamızın içerisinden biri olacak, Sergen hocamız ile birlikte uyumlu çalışacaklar. Artık bonservis olarak 5-6 milyon euro'lar yerine 50 bin euro'lar ödeyerek buralardan kurtulacağız. Altyapıdan bir oyuncu çıkarmak göz boyamak, iki tane almak az olur, üç tane alırsak iyi, dört olursa çok iyi olur. Tüm takımı altyapıdan kurmayacağız. Geleceği pırlanta gibi isimler gelebilir. Altyapıdan gelenler, 4 tane de dışarıdan yaratıcı oyuncularla bu iş olabilir" dedi.

İŞ ADAMLARIYLA GÖRÜŞECEĞİM

Çebi, Beşiktaşlı işadamları ile görüşmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Rahmi Koç'un her zaman desteklerini aldım. Divan Başkanımız Tevfik Yamantürk her zaman yanımızda oldu. Hüseyin Yücel kardeşimiz sponsorluklarda yardımcı oldu. Ayrıca birçok iş adamı loca konusunda destek oldu. Hepsinin kapısını tekrar çalacağım. Onlardan da yardım isteyeceğiz. Göreve geldikten sonra her yöneticiye 1-2 milyon yıkmış durumdayım. Amatörlerin giderleri buralardan karşılanıyor. Bu zaten bir bağış. Yönetici arkadaşlarımla tek tek konuşacağım biz de ayrıca bağış yapacağız. Bağımsız bir Beşiktaş yaratmak istiyoruz. Sürekli bankaların kapılarını çalıp kredi istemekten yorulduk."