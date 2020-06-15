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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Genç isimler yüz güldürdü

Genç isimler yüz güldürdü

İlk kez kaleye geçen ve sol bekte bu sezon 3'üncü kez oynayan , başta olmak üzere yönetim ve taraftardan büyük övgü aldı.

İlk kez kaleye geçen ve sol bekte bu sezon 3'üncü kez oynayan , başta olmak üzere yönetim ve taraftardan büyük övgü aldı. 'ın bundan sonraki hedefi Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi oyuncuların sayısını artırarak yıllardır özlemi çekilen 'öze dönüş' projesine ağırlık vermek olacak.

  1. 15.6.2020
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