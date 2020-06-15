Genç isimler yüz güldürdü
İlk kez kaleye geçen Ersin Destanoğlu ve sol bekte bu sezon 3'üncü kez oynayan Rıdvan Yılmaz, başta Teknik direktör Sergen Yalçın olmak üzere yönetim ve taraftardan büyük övgü aldı.
İlk kez kaleye geçen Ersin Destanoğlu ve sol bekte bu sezon 3'üncü kez oynayan Rıdvan Yılmaz, başta Teknik direktör Sergen Yalçın olmak üzere yönetim ve taraftardan büyük övgü aldı. Beşiktaş'ın bundan sonraki hedefi Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi oyuncuların sayısını artırarak yıllardır özlemi çekilen 'öze dönüş' projesine ağırlık vermek olacak.
- 15.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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