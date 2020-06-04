Adem Ljajic: Şampiyonluktan asla vazgeçmeyiz
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, “Önümüzde 8 hafta var ve şampiyonluk için kesinlikle matematiksel olarak şansımız da devam ediyor Kazanarak ilerleyeceğiz. Şartları sonuna kadar zorlayacak, asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.
Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic, sezonun kalan bölümü için iddialı açıklamalarda bulundu. Sırp oyuncu kendisine yöneltilen "Kalan 8 haftada şampiyonluk şansınız var. Ligi nerede tamamlayacağınızı düşünüyorsun?" sorusuna, "Evet, kesinlikle matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Beşiktaş gibi takımların hedefi her zaman bitirebileceği yerin en üstünde bitirmektir. Sahaya çıkacağız ve kazanarak ilerleyeceğiz. Sekiz haftalık süreç bile olsa, maç maç bakmak lazım. Çıkacağız ve tüm maçlarımızı kazanmaya çalışacağız ama dediğim gibi adım adım gitmek lazım" yanıtını verdi.
KUPALAR KAZANMAYA GELDiM
Sırp yıldız Ljajic, "Beşiktaş senin için ne ifade ediyor?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Buraya gelmeden önce Beşiktaş'ın tarihini, kulüp yapısını, örfünü, adetini, geleneğini hepsini biliyordum. Beşiktaş tarzı takımlar kazanmak için oynar, kupalar kazanmak için oynar. Ben de bunun için buradayım. Beşiktaş'a kupalar kazandırmak için buradayım ve muhakkak bir şeyler kazanmak istiyorum, şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Onun için Beşiktaş formasının ne kadar ağır ve önemli bir forma olduğunu biliyorum, bunu taşımaktan da gurur duyuyorum."
SERGEN HOCAYI KOPYALIYORUM
Adem Ljajic, teknik direktör Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı. 47 yaşındaki teknik adamın özellikle frikik görüntülerini defalarca izlediğini belirten Sırp oyuncu, "Frikik konusunda yeteneği ortada. Aramızda tek fark o solaktı, ben sağ ayaklıyım. Kendisinden öğreneceğim hatta kopyalayacak, çalacak şeylerim olduğunu düşünüyorum. Frikik konusunda kendisinden çok şey öğrenmeye çalışıyorum" dedi.
ÇOK YARDIMCI OLUYOR
Başarılı orta saha şöyle devam etti: "Sergen Yalçın büyük bir oyuncuydu ve şu anda bize çok yardımcı oluyor. Futbol oynayan bir hoca olarak kendi futbolculuk deneyimlerini de bizlere aktarıyor. Bizlerden talepleri oluyor, üstüme düşen pozisyona girmek pozisyon oluşturmak takım arkadaşlarıma servis yapmak bu sorumluluğumun farkındayım ve elimden gelenin en iyisi yapıyorum. Devam edeceğim."
EVDEN MUTLU EDECEĞİZ
Taraftarımız bizi stadyumda destekleyemeyecek, beraber olamayacağız, bütünleşemeyeceğiz onlarla. Ama kalpten biliyoruz ki evlerinden destekleyecekler izleyecekler. Biz kazandığımız zaman ne kadar mutlu olacaklarını bildiğimiz için biz de onları elimizden geleni yapacağız, gönülleri rahat olsun.
PERFORMANSIM YETERSİZ
Beşiktaş'a geldiğim ilk sene yani geçen sene performansımdan memnundum ve benden olan beklentinin de farkındayım. Bu sezon genel olarak bekleneni karşılayamadığımın da bilincindeyim. Ufak tefek sakatlıklarım oldu ve bu sebeple yüzde yüz fizik olarak kendimi bulamadım, ama çok kötü olduğumu da düşünmüyorum.
GRUP ÇALIŞMASI ÖNEMLİ
UZUN bir aradan sonra takım halinde çalışmaya başladık. Kendimiz bireysel olarak antrenmanlarımıza devam ediyorduk ama grup halinde çalışmanın yerini kesinlikle tutmuyor. Şu anda fizik kondisyon olarak yüklemeler yapıyoruz. Maç haftası yaklaştıkça yorucu idmanlarda bitecek ve ilk maçta hazır olarak sahaya çıkacağız
KARTAL SEVİNCİ FARKLI
İlk golümü attıktan sonra 'Kartal Pençesi' yapmıştım. Orada Beşiktaş'a olan sevgimi, saygımı göstermek istemiştim ve ondan sonra da öyle kaldı. Beşiktaş'ı seviyorum. Beşiktaş'ın simgesi olan kartal pençesini gollerimden sonra yapmak bana keyif veriyor.
EN İYİ ARKADAŞIM VİDA
Bütün takım arkadaşlarımla iyi anlaştığımı düşünüyorum. Tabii ki Vida ile aynı dili konuştuğumuz için daha çok muhabbetimiz oluyor. Onun dışında herkesle iyi anlaşıyorum, herkesle iyi geçiniyorum, ben takım arkadaşlarımı seviyorum.
ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİK
Corona döneminde çok zor zamanlar geçirdik. Her şeyi özledim diyebilirim. Futbol olsun, çim saha olsun, seyirci olsun bunların hepsini çok özledim. Böyle bir dönemde kesinlikle insan sağlığı ön planda olmalı ve bu durumu hiçbir zaman unutmamak lazım. Hasta insanları anlamak lazım ve onlar için düşünüp iyi dileklerde bulunmak lazım.
KARANTİNADA RAHATTIK
Uygulama gereği Türkiye'de döndüğümüzde öğrenci yurtlarına yerleştirildik. Tabii ki ilk iki gün alışma süreciydi ama ondan sonra bir şeyi yapmanız gerekiyorsa ona alışmanız lazım. Kaldığımız yerlerin standartı da gayet iyiydi diyebilirim. Odalar iyi bir oteli aratmayacak durumdaydı. Bizimle ilgilenen tüm yetkililere yürekten teşekkür ediyorum.
- 4.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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