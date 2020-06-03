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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Anlaşma tamam! İşte 'ın yeni Atiba'sı

Anlaşma tamam! İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı

Şu günlerde transferde oldukça hareketli zamanlar geçiren 'ta gündeme gelen son isim Fenerbahçeli Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olmuştu. Bu ismin yanı sıra siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği bir başka isim de ortaya çıktı hatta bu isimle el sıkışıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

12 Haziran'da başlayacak için çalışmalarına hız veren , ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 44 puanla zirveden 9 puan uzakta 5. sırada yer alıyor. Özellikle 'ın gelişi sonrası başarılı bir grafik sergileyen siyah-beyazlıların gündemi de oldukça yoğun...

Son olarak Altınordu'da forma giyen 'yı kadrosuna katmak istediği iddia edilen 'a gündem bu kez orta saha. Bu bölge için takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın, ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ile el sıkıştığı öğrenildi. Hamza Barry ile ilgili ilginç transfer detayı ortaya çıktı.

Hamza Barry, 2016-17 sezonu yaz transfer döneminde menajerler aracılığı ile 1. Lig ekibi 'a önerilmiş ve o dönem yetersiz bulunarak veto yemişti.

O dönem ekibi H. 'den Hajduk Split'e transfer olan 26 yaşındaki Gambiyalı futbolcu, 4 sezondur Hırvat ekibinde oynuyor. (Ajansspor)

  1. 03.06.2020
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