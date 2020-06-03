Anlaşma tamam! İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı
Şu günlerde transferde oldukça hareketli zamanlar geçiren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Fenerbahçeli Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi Kerem Alıcı olmuştu. Bu ismin yanı sıra siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği bir başka isim de ortaya çıktı hatta bu isimle el sıkışıldığı iddia edildi. İşte detaylar...
12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 44 puanla zirveden 9 puan uzakta 5. sırada yer alıyor. Özellikle Sergen Yalçın'ın gelişi sonrası başarılı bir grafik sergileyen siyah-beyazlıların transfer gündemi de oldukça yoğun...
Son olarak Altınordu'da forma giyen Kerem Alıcı'yı kadrosuna katmak istediği iddia edilen Kartal'a gündem bu kez orta saha. Bu bölge için takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Hajduk Split ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hamza Barry ile el sıkıştığı öğrenildi. Hamza Barry ile ilgili ilginç transfer detayı ortaya çıktı.
Hamza Barry, 2016-17 sezonu yaz transfer döneminde menajerler aracılığı ile 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a önerilmiş ve o dönem yetersiz bulunarak veto yemişti.
O dönem İsrail ekibi H. Tel Aviv'den Hajduk Split'e transfer olan 26 yaşındaki Gambiyalı futbolcu, 4 sezondur Hırvat ekibinde oynuyor. (Ajansspor)
- 03.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Anlaşma tamam! İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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