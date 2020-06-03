Anlaşma tamam! İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 44 puanla zirveden 9 puan uzakta 5. sırada yer alıyor. Özellikle Sergen Yalçın'ın gelişi sonrası başarılı bir grafik sergileyen siyah-beyazlıların transfer gündemi de oldukça yoğun...

Son olarak Altınordu'da forma giyen Kerem Alıcı'yı kadrosuna katmak istediği iddia edilen Kartal'a gündem bu kez orta saha. Bu bölge için takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Hajduk Split ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hamza Barry ile el sıkıştığı öğrenildi. Hamza Barry ile ilgili ilginç transfer detayı ortaya çıktı.

Hamza Barry, 2016-17 sezonu yaz transfer döneminde menajerler aracılığı ile 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a önerilmiş ve o dönem yetersiz bulunarak veto yemişti.

O dönem İsrail ekibi H. Tel Aviv'den Hajduk Split'e transfer olan 26 yaşındaki Gambiyalı futbolcu, 4 sezondur Hırvat ekibinde oynuyor. (Ajansspor)