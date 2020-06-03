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03 Haziran 2020, Çarşamba
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'tan 'a flaş kupa yanıtı!

Beşiktaş'tan Galatasaray'a flaş kupa yanıtı!

Kulübü, teknik direktör 'ın otobiyografisinde yaptığı açıklamaların üzerine 1986-1987 sezonunun kendi adına tescili için 'ye yaptığı başvurunun ardından, Kulübü'nün yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın 'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir" denildi.

Kulübü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sayın 'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabındaki itirafları doğrultusunda, 1986-87 sezonu şampiyonluğunun Kulübümüz adına yeniden tescili için 'na yapmış olduğumuz müracaat ile ilgili Spor Kulübü'nün 1 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya cevabımızdır.

Öncelikle söylemek isteriz ki Galatasaray Spor Kulübü'nün bu açıklamasının muhatabı nasıl ki Bakkal ise bu hususta Kulübümüzün muhatabı da ilgili kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'dur.

Onursal Başkanımız Sayın 'nın söylediği 'Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz' ifadesinin ne için söylendiği tüm kamuoyu tarafından yıllardır çok iyi bilinmektedir.

Başkanımız Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir.

Kulübümüz tarafından kazanılmış olan şampiyonlukların ve kupaların 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazanıldığı tüm spor camiasında çok iyi bilinmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır."

  1. 03.06.2020
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