Beşiktaş'a Rusya'dan transfer teklifi! Larin için 13 milyon

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenen Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanan Kara Kartal, bir yandan çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da yoğun bir transfer gündemiyle karşı karşıya kaldı.

Portekiz gazetesi A Bola, La Gazzetta'yı kaynak gösterdiği haberde siyah beyazlıların golcüsü Larin için Rus ekibi CSKA Moskova'nın resmi transfer teklifinde bulunduğunu yazdı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Leeds United dahil olmak üzere birçok kulübün Larin'in peşinde olduğu ifade edildi.

CSKA RESMİ TEKLİFİNİ YAPTI

Buna göre CSKA, Beşiktaş'a bu transfer için 1.7 milyon euro (yaklaşık 13 Milyon TL) gibi bir rakam önerdi.

Larin, bu sezon Zulte Waregem formasıyla toplam 33 maça çıkarken 8 gol 11 asist kaydetmişti.