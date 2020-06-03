Beşiktaş'a Rusya'dan transfer teklifi! Larin için 13 milyon | son dakika Beşiktaş transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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'a Rusya'dan teklifi! için 13 milyon

Beşiktaş'a Rusya'dan transfer teklifi! Larin için 13 milyon

'ın sezon başında Belçika temsilcisi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle , burada gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çekmişti. Siyah beyazlı golcünün Beşiktaş'ta kariyerine devam etmek istemediği bilinirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre Rus ekibi Moskova, Kanadalı golcüye talip oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta son dakika haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenen Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanan Kara Kartal, bir yandan çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da yoğun bir transfer gündemiyle karşı karşıya kaldı.

Portekiz gazetesi A Bola, La Gazzetta'yı kaynak gösterdiği haberde siyah beyazlıların golcüsü için Rus ekibi Moskova'nın resmi transfer teklifinde bulunduğunu yazdı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Leeds United dahil olmak üzere birçok kulübün Larin'in peşinde olduğu ifade edildi.

CSKA RESMİ TEKLİFİNİ YAPTI
Buna göre CSKA, Beşiktaş'a bu transfer için 1.7 milyon euro (yaklaşık 13 Milyon TL) gibi bir rakam önerdi.

Larin, bu sezon Zulte Waregem formasıyla toplam 33 maça çıkarken 8 gol 11 asist kaydetmişti.

  1. 03.06.2020
  2. Güncelleme: 03.06.2020 17:41
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