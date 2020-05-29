Başkan Ahmet Nur Çebi Beşiktaş antrenmanını ziyaret etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın akşam idmanını ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla buluştu. Çebi'nin, siyah-beyazlılara yeniden başlayacak lig öncesi bir konuşma yaparak başarılar dilediği belirtildi.





ÇİFT ANTRENMANLA ÇALIŞMALAR SÜRDÜ



Siyah-beyazlı futbolcular, çalışmalarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki gündüz ve akşam antrenmanları teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.



Akşam idmanı ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlarken, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar üzerinde duruldu. İdman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.