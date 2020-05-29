Başkan Ahmet Nur Çebi Beşiktaş antrenmanını ziyaret etti
Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş günü çift idmanla tamamlarken, Başkan Ahmet Nur Çebi akşam antrenmanını ziyarette etti. Teknik heyet ve futbolcularla görüşen Başkan Çebi'nin, 12 Haziran'da başlayacak lig maçları öncesi başarı dileğinde bulunduğu öğrenildi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın akşam idmanını ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla buluştu. Çebi'nin, siyah-beyazlılara yeniden başlayacak lig öncesi bir konuşma yaparak başarılar dilediği belirtildi.
ÇİFT ANTRENMANLA ÇALIŞMALAR SÜRDÜ
Siyah-beyazlı futbolcular, çalışmalarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki gündüz ve akşam antrenmanları teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Akşam idmanı ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlarken, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar üzerinde duruldu. İdman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
- 29.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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