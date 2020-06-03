Beşiktaş antrenmanında Gökhan ve Caner detayı! Fenerbahçe.... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Beşiktaş antrenmanında Gökhan ve Caner detayı! Fenerbahçe....

Beşiktaş antrenmanında Gökhan ve Caner detayı! Fenerbahçe....

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacağı resmi olarak açıklanmasının ardından kulüpler, çalışmalarına başladı. Beşiktaş da, antrenmanlarına devam ederken, neşeli bir idman geçirdi. Öte yandan siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, adı Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül - Caner Erkin detayı gözden kaçmadı. İşte o kareler...
3 Haziran 2020 Çarşamba 16:19
Beşiktaş antrenmanında Gökhan ve Caner detayı! Fenerbahçe....

Beşiktaş, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesinde çalışmalarına devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş antrenmanında Gökhan ve Caner detayı! Fenerbahçe....

Siyah beyazlılar, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarda antrenmanda yaşanan keyifli anları paylaştı.

Beşiktaş antrenmanında Gökhan ve Caner detayı! Fenerbahçe....

CANER VE GÖKHAN DETAYI

Öte yandan Fenerbahçe ile adları anılan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün, Burak Yılmaz ile beraber çekildiği fotoğrafın paylaşılması, ezeli rakibe bir gönderme olarak addedildi.

Beşiktaş antrenmanında Gökhan ve Caner detayı! Fenerbahçe....
Beşiktaş antrenmanında Gökhan ve Caner detayı! Fenerbahçe....
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