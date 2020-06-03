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Beşiktaş antrenmanında Gökhan ve Caner detayı! Fenerbahçe....

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacağı resmi olarak açıklanmasının ardından kulüpler, çalışmalarına başladı. Beşiktaş da, antrenmanlarına devam ederken, neşeli bir idman geçirdi. Öte yandan siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, adı Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül - Caner Erkin detayı gözden kaçmadı. İşte o kareler...

3 Haziran 2020 Çarşamba 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





