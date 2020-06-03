Futbol otoritelerinden flaş Arda Turan itirafı! "Sergen Yalçın Beşiktaş'a istiyor"

Transfer dönemi için ne düşünüyorsunuz? Takımların mali tablolarını göz önünde bulundurursak, nasıl bir transfer dönemi bizi bekliyor?

Zeki Uzundurukan: Kimse öyle dünya yıldızlarını beklemesin! Belki şartlar uyar ve kiralık olarak gelecek olan yıldızlar olur mu bilemem. Ama bütün takımlar şu anda başarıya aç, genç, yetenekli ve Türkiye ligine uyum gösterecek futbolcular peşinde. TFF'nin 'kademeli olarak yabancı oyuncu sayısına sınırlama getirmeye hazırlanması', takımlarımızı yerli oyunculara yönlendirecek. Sezon sonunda Süper Lig takımlarımız, alt liglerden çok fazla oyuncuyu renklerine katacaktır. Şimdiden başladılar zaten... Çünkü kulüplerimizin mali durumları iyi değil. Şu anda maliyetli oyuncuların sözleşmelerini revize ederek, kadro maliyetlerini düşürmek istiyorlar. Bu konuda başarılı olan kulüpler var. Kadro maliyetini 18 milyon Euro'ya düşüren Trabzonspor, diğer takımlarımıza hem başarısı ile hem de bu hamlesi ile rol model oldu. Kulüplerimizin alt yapılarında birer maden var maden! Artık bu maden sahalarına da girmek zorunda kulüplerimiz...

Reha Kapsal: En önemlisi gidecek oyuncular olacaktır. Kendi oyuncularını muhafaza etmek de önemli. Çünkü dış piyasada rakamlar belki bu sezon çok yüksek olmayacak, ekonomik olarak takımlar sıkıntılı. Nasıl bir transfer politikası belirleyecekler bu da soru işareti. Futbolla ilgili küresel daralma bütün kulüpleri etkiledi. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip kulüpleri etkilediğine göre bizim gibi güçlü ekonomisi olmayan, UEFA'yla, FIFA'yla sıkıntı yaşamış, bu yüzden cezalar almış kulüpler topluluğu olarak transferdeki eski hareketliliğin olacağını düşünmüyorum. Eskiden menajerlerin getirdiği oyuncuları alma durumu vardı. Bunun da kalkacağını, daha seçici olunacağını düşünüyorum. Bu işi bu noktaya getiren virüs olayı değil, yöneticilerin doğru transfer hamleleri yapamaması. Bunun sonucunda da; büyük parayı kazanan kısmın menajerler olmasıdır.

Serkan Korkmaz: Transfer dönemi tüm kulüpler temkinli olmak zorunda. Kendilerine verilen sınırlar içinde davranırken düşük maliyetli Sörloth gibi üst düzey yabancıları, daha da önemlisi genç ve yetenekli yerlileri hedeflemeliler. ''Yine herkes altyapıları konuşup ne yapıldığıyla ilgilenmeyecek'' diye endişe ediyorum. Kulüp yöneticileri, günü-sezonu kurtarmayı bir kenara bırakıp geleceğe odaklanmalı. Ama hepimiz biliyoruz ki hiçbirinin o kadar kredisi yok maalesef.

Arda Turan'ın Beşiktaş'a transferi gündemi geldi. Bu transfer gerçekleşebilir mi? Arda Turan, Beşiktaş'ta başarılı olur mu?

Zeki Uzundurukan: Arda Turan'ın adeta küllerinden yeniden doğması lazım. Barcelona'da forma giymiş, goller atmış bir oyuncu, geçen sezon Başakşehir'de 90+'larda oyuna girdi. Bir futbolcu, 'zirveye çıkıp sonra nasıl dip yapar?' sorusuna en güzel örnektir Arda Turan... Bu olumsuzlukta aslan payı da Arda Turan'ın... Arda, en az 3 yıl daha üst düzey futbol oynar. Yeter ki sahaya odaklansın... Yeter ki 'Ben eski günlerime dönmek istiyorum' desin! Fatih Terim, bir proje olarak Arda Turan'ı teknik heyete alıp, yetiştirmek istiyor. Ama öğrendiğim bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Arda Turan ile bir görüşme yapmış ve 'Beşiktaş'a gel. Aslanlar gibi futbolunu oyna, hem de bu takıma abilik yap' demiş. Arda Turan bu teklifi değerlendirmeye almış. Biliyorsunuz ki, Burak Yılmaz, Ocak ayından beri Arda Turan'ı Beşiktaş'a istiyor. Bu ikili, adeta kardeş gibi... Beşiktaş ve Sergen Yalçın; Arda Turan'ın adeta yeniden doğuşuna vesile olabilir. Arda Turan'ın da bu fırsatı kaçırmayacağını düşünüyorum.

Reha Kapsal: Ben bu transferin gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Arda Turan'ın büyük olasılıkla G.Saray'la anlaşacağını düşünüyorum. Sergen Yalçın'ın böyle bir hamlesi olsa bile akılcı bir hamle. Ayrıyeten hem motive ederek 'çık oyna, kendini ispat et' şeklinde oyuncuyu eski günlerine döndürebilir. Ancak ben 32 yaşındaki Arda Turan'ın altyapısından yetiştiği G.Saray'da forma giyeceğini ve futbolu da orada bırakacağını düşünüyorum.

Serkan Korkmaz: Arda Turan'ın hikayenin sonunda Galatasaray'a katılacağına inanıyorum. Beşiktaş'a transferi söylentilerini bu bağlamda çok gerçekçi bulmuyorum. Terim'in Arda'yı samimiyetle istiyor olmasına rağmen bu transfer gerçekleşmiyorsa hayli şaşırırım. Ama o koşulda Arda için en mantıklı olasılık Beşiktaş olacaktır. Tabii ki Beşiktaş teknik heyeti ve camiası da Arda için gerçekten hevesliyse.

YERLİ TEŞVİK EDİLSİN

14 yabancı kuralı değişmeli mi? Bu değişiklik nasıl bir sistemle gerçekleşmeli? Kulüpler bu durumdan nasıl etkilenir?

Zeki Uzundurukan: Şu aşamada 14 yabancı kuralını değiştirmek bir facia olur. Hemen hemen her kulüpte 14 yabancı var. Yeni sezonda böyle bir girişimin olacağını düşünmüyorum. Öncesinde futbolun paydaşlar bir araya gelir ve bir çalıştay yapılır. Atıyorum 10 yabancı denir. Artı kuralına karşıyım. Oyuncuya para ver; yatırım yap, ama tribüne gönder! Bu mantık, inanılır gibi değil!

Reha Kapsal: Bana göre serbest bırakılmalı. 'Yerli oyuncular oynayamıyor' demek yanlış. 14 yabancıdan yurt dışına ihraç ettiğimiz oyuncular, daha sınırlama olduğundan iki katı kadar. 150 milyon euro'ya yakın da bonservis kazandı kulüpler. Kısıtlamaya gittiğinde, alıcıya nasıl izleteceksin? Türk futbolu altyapı anlamında gelişimini sağlayamamıştır. Bunu da üst yapıda net bir şekilde, oynayan oyuncuların gösterdiği eksikliklerden gözlemliyoruz.

Serkan Korkmaz: 20 milyon çocuğa sahip Türkiye'nin en sevdiği şey; futbol. Ama futbolcu çıkmıyor. Futbol iklimimiz sağlıklı olsa "yabancı sayısı serbest bırakılsın" derdim. 2 milyar dolar borcun büyük kısmı ''yabancı transferi'' bahanesiyle uçtu gitti. Konu, beceriksiz veveya kötü niyetli yöneticiler. Altyapı teşvik edilsin, yabancı transferi zorlaştırılsın.

Şampiyonluk mücadelesindeki takımların aynı oyunculara talip olması doğru mu? Bu konuda neler yapılabilir?

Zeki Uzundurukan: Her dönemde maalesef bu yapılıyor. Amaç, ezeli rakibin kasasından daha fazla para çıkmasına neden olmak! Geçtiğimiz yıllarda büyük kulüp başkanlarımız bir araya gelip, anlaşma yaptılar. Neydi bu anlaşmanın adı: CENTİLMENLİK ANLAŞMASI!

Peki bu uyuldu mu? Tabi ki hayır! Kulüpler krizdeyken aynı futbolculara talip olunmasını doğru bulmuyorum.

Reha Kapsal: Tabi ki doğru değil yanlış. Rekabet için o onu alıyor, rakamlar da yukarı çekiliyor. Burada kulüplerin dikkat etmesi gerekiyor. Daha bunları; centilmence, birbirleriyle konuşarak halletmeleri lazım. Ekonomik olarak zaten sıkıntıdalar, dikkat etmeleri lazım. Bence her açıdan saha içinde de, saha dışında da doğru değil.

Serkan Korkmaz: Aynı futbolculara talip olmaları özellikle sağlanıyor bazen. Elbette ki bazen önemli bir ismi alma savaşı yaşanması normaldir. Fakat genelde ekstra kıymetlendirilmiş oyuncular için birbirlerine düşürülüyorlar gibi bir algı var doğrusu. Aynı futbolculara talip olmaları özellikle sağlanıyor bazen. Elbette ki bazen önemli bir ismi alma savaşı yaşanması normaldir. Fakat genelde ekstra kıymetlendirilmiş oyuncular için birbirlerine düşürülüyorlar gibi bir algı var doğrusu.

TFF'nin yabancı transferlerine en fazla 32 yaş sınırlaması getirmeyi planlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Zeki Uzundurukan: Yaşlı oyuncular için Türkiye ligi, adeta bir emekli ikramiyesi... Son bir vurgun demek... Bir de kiralık geliyorlarsa demeyin bu futbolcuların keyiflerine. Gıcır gıcır milyonlarca dövizleri ceplerine indiriyorlar. Takımlarına katkılarına gelince; oram sakat, buram sakat... Çıktıkları maçlarda da sahada adeta yürüyorlar. (Aslanlar gibi oynayan istisna yabancı futbolcular var elbette.) Bu yüzden yaşlı oyuncu transferine 'hayır' diyorum. Alıp o oyuncunun son sahibi olmak istiyorsanız alın! Bunun, hurda araca para yatırmaktan, hurda araç satın almaktan bir farkı yok! Böyle araç alanlar, günlerini sanayilerde, böyle futbolcu alanlar da günlerini doktorlarda geçiriyorlar...

Reha Kapsal: Yabancı sınırlaması her zaman sıkıntı yaşattı kulüplere, oyunculara. Bunun en büyük nedeni bir kere yaklaşık 19-20 yılını dolduran Kulüpler Birliği Vakfı, 12-13 kez başkanlık değiştirmiş. Bu zaten Türk futbolunun istikrarlı bir bakışının olmadığını ortaya koyuyor. 32 yaş yabancı sınırlandırması. Bu nasıl olacak? Kontratı devam eden oyuncuyu farz edelim; 32 yaşını doldurduğu kulüpte devam edecek mi? Almıyorsan yerine koyduğuna bakar insanlar. Bunu 32 yaşla belirlemek, bunların oldu bittiyle, bir anda hemen karar verilecek bir mekanizma olduğunu düşünmüyorum. Daha evrensel bakmak gerekir. Doğru bir organizasyonun meyve vermesi için 10 yıl gerekli. Daha doğru alt yapılar kurup, daha doğru organizasyonu doğru kılmak önemli kulüp için. Altyapı bu kulübün geleciğidir mantığıyla hareket edilmeli. Böyle bir düşünceniz olmadığı müddetçe neyle uğraşıyorsunuz, yabancı sınırlaması, 32 yaş falan, daha kulüpler kendi gerçeğiyle yüzleşmiyor ki.

Serkan Korkmaz: Yabancının kalitesini ve faydasını belirleyen şey sadece yaşı olamaz. 32'nin üstünde bir Hagi'yi, Alex'i, Sosa'yı elbetteki uygun maliyetlere izleyebilmek isterim. Bugüne kadar alınan pek çok genç yabancı futbolcunun da herhangi bir fayda sağlamadan gittiğine tanıklık ettik. Belki de en doğrusu; belirli kriterlere sahip 32 yaş üzeri futbolculara, belirli maliyet sınırlamalarıyla izin vermek olacaktır. Cristiano Ronaldo sıfır maliyetle gelmek isterse engel mi olacağız?