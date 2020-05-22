Sürpriz aday Issiaga Sylla - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Sürpriz aday Issiaga Sylla

Sürpriz aday

Sürpriz aday Issiaga Sylla

Sol bek arayışlarını sürdüren siyahbeyazlılarda ismi sürpriz bir aday olarak kenarda duruyor.

Sol bek arayışlarını sürdüren siyahbeyazlılarda ismi sürpriz bir aday olarak kenarda duruyor. Bu mevkii için N'Sakala ile prensip anlaşmasına varan yönetimi, herhangi bir aksiliğe karşı Toulouse'un küme düşmesiyle bedelsiz olarak gelme şansı ortaya çıkan Sylla'yı da takibe aldı. Bir dönem bordo-mavililerin de listesinde olduğu ifade edilen 26 yaşındaki Gineli sol bek için herhangi bir girişimde bulunulmadı. Horoya'da 1, Ajaccio'da 38, Touluse'da da 167 karşılaşmada görev yapan başarılı sol bek bu periyotta 11 gol atarken, 15 de asist yaptı.
  1. 22.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sürpriz aday Issiaga Sylla haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA