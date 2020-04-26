Enzo Roco yüzde 50’ye razı
Yönetimin Lens ve Douglas'la beraber yollarını ayırmak istediği üç isimden birisi olan Roco'nun keyfinin yerinde olduğu bildirildi. Beşiktaş'tan yıllık yaklaşık 1.2 milyon euro alan Şilili stoperin yüzde 50 bile indirim yapılsa 600 bin euro'ya oynayacağı için ses çıkarmayı düşünmediği bildirildi.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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