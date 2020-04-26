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26 Nisan 2020, Pazar
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Boateng’den kalma sinyali

Boateng’den kalma sinyali

'ın Ganalı oyuncusu , 'a konuştu… 'a ne zaman döneceği ya da 'ta devam edip etmeyeceği yönünde bir açıklama yapmadı. Ancak Boateng, "İstanbul çok güzel bir şehir. Beşiktaş'ta hemen oyunculara ve kaynaştım. Kendimi çok iyi hissettim" ifadesini kullandı.

Kara 'ın Ganalı oyuncusu , 'a konuştu… 'a ne zaman döneceği ya da 'ta devam edip etmeyeceği yönünde bir açıklama yapmadı. Ancak Boateng, "İstanbul çok güzel bir şehir. Beşiktaş'ta hemen oyunculara ve kaynaştım. Kendimi çok iyi hissettim" ifadesini kullandı. Tecrübeli futbolcu, daha önce yaptığı bir açıklamada 'ya dönebileceği sinyalini vermişti.
  1. 26.4.2020
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