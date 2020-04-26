Boateng’den kalma sinyali
Kara Kartal'ın Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng, Sky Sports'a konuştu… İstanbul'a ne zaman döneceği ya da Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği yönünde bir açıklama yapmadı. Ancak Boateng, "İstanbul çok güzel bir şehir. Beşiktaş'ta hemen oyunculara ve teknik direktöre kaynaştım. Kendimi çok iyi hissettim" ifadesini kullandı.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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