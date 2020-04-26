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26 Nisan 2020, Pazar
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Bir de bu çıktı!

Bir de bu çıktı!

'nin iptal olması 'ın başına hiç beklemediği bir maliyet çıkardı.

'nin iptal olması 'ın başına hiç beklemediği bir maliyet çıkardı. Oğuzhan, tek devrede 600 bin euro almayı kabul edip Feyenoord'a gitmişti. Ancak, Hollanda ekibi Ozi'ye sadece 200 bin euro ödedi. Ligler durdurulduğu için ödemek yapma zorunluluğu ortadan kalktı. Oğuzhan, 'ya giderse kalan 400 bin euro'luk ödeme Beşiktaş'a kalabilir.
  1. 26.4.2020
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