Beşiktaş ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber! "Reddettim"
TFF 2. Lig ekibi Samsunspor'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan genç kalecileri Nurullah Aslan'a gelen teklifleri reddettiklerini açıkladı.
Bu sezon ortaya koyduğu performansla Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi peşine takan genç kaleci Nurullah Aslan için Samsunspor cephesinden flaş bir açıklama geldi.
2. Lig Beyaz grupta lider durumda bulunan Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, genç kaleci için Beşiktaş ve Fenerbahçe'den gelen teklifleri kabul etmediklerini açıkladı.
"BEŞİKTAŞ'I KİBARCA REDDETTİM"
TRT Spor'da yer alan habere göre, 23 yaşındaki file bekçisinin transferiyle ilgili Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğünü belirten Yıldırım, "Siyah beyazlı kulübün teklifini kibarca reddettim." dedi.
Başkan Yıldırım, Nurullah Aslan için menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'den gelen teklife de olumsuz yanıt verdiğini söyledi.
"NURULLAH'A YABANCI DİL EĞİTİMİ VERİYORUZ"
Genç eldivenin uzun yıllar Milli Takım'da görev yapacak yetenekte olduğunu iddia eden Yüksel Yıldırım "Nurullah'a yabancı dil eğitimi veriyoruz. Türkiye'nin gurur duyduğu bir kaleci olacak.Buna eminim" diye konuştu.
Bu sezon 28 maçta forma giyen 2.02 boyundaki Nurullah Arslan 20 karşılaşmada gol yemedi.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber! "Reddettim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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