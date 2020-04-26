Beşiktaş ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber! "Reddettim" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber! "Reddettim"

Beşiktaş ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber! "Reddettim"

2. Lig ekibi 'dan ve 'ye kötü haber geldi. ekibinin başkanı , Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan genç kalecileri Nurullah Aslan'a gelen teklifleri reddettiklerini açıkladı.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla ve 'yi peşine takan genç kaleci Nurullah Aslan için cephesinden flaş bir açıklama geldi.

2. Lig Beyaz grupta lider durumda bulunan ekibinin başkanı , genç kaleci için Beşiktaş ve Fenerbahçe'den gelen teklifleri kabul etmediklerini açıkladı.

"BEŞİKTAŞ'I KİBARCA REDDETTİM"

Spor'da yer alan habere göre, 23 yaşındaki file bekçisinin transferiyle ilgili Beşiktaş Başkanı ile görüştüğünü belirten Yıldırım, "Siyah beyazlı kulübün teklifini kibarca reddettim." dedi.

Başkan Yıldırım, Nurullah Aslan için menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'den gelen teklife de olumsuz yanıt verdiğini söyledi.

"NURULLAH'A YABANCI DİL EĞİTİMİ VERİYORUZ"

Genç eldivenin uzun yıllar 'da görev yapacak yetenekte olduğunu iddia eden Yüksel Yıldırım "Nurullah'a yabancı dil eğitimi veriyoruz. 'nin gurur duyduğu bir kaleci olacak.Buna eminim" diye konuştu.

Bu sezon 28 maçta forma giyen 2.02 boyundaki 20 karşılaşmada gol yemedi.

  1. 26.04.2020
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