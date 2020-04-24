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24 Nisan 2020, Cuma
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Boyko: Ben hata yaptım

Boyko: Ben hata yaptım

döneminde 'ta forma giyen , içini döktü.

Teknik direktör döneminde 'ta forma giyen , içini döktü. Güneş'le arasının nasıl olduğu sorusuna, "Kendimi gerektiği gibi ifade edemiyordum. Ancak Güneş, çok başarılı bir teknik direktördü. Bazı durumlar yaşandı ama genelde hatanın bende olduğunu biliyordum" şeklinde yanıt verdi.
  1. 24.4.2020
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