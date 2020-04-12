Talisca'ya şartlı onay! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Talisca'ya şartlı onay!

'ya şartlı onay!

Talisca'ya şartlı onay!

başkanlığındaki yönetimi, Anderson ’ya “Kulübünü, 1 sezon bedelsiz oynama konusunda ikna edebilirsen tüm şartlarımızı zorlarız” teklifini yaptı.

yönetimi Anderson konusunda stratejisini değiştirdi. Siyah-beyazlı ekipten 'e olan Brezilyalı oyuncuyla ilgili olarak uzun zamandır sessizliğini koruyan siyah-beyazlılar, Talisca'nın son günlerde Beşiktaş ile ilgili görselleri sürekli olarak kendi hesabından paylaşması üzerine harekete geçti. Çin'de kalmak istemeyen Talisca sürekli olarak Beşiktaş'a mesaj gönderiyor, yeniden 'ye gelmek ve siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söylüyor. Fakat kazandığı yüksek paralar nedeniyle bu transfer hiç de kolay görünmüyor.

Fakat bununla ilgili olarak başkanlığındaki yönetim, yeni bir strateji geliştirdi. Anderson Talisca'nın sürekli olarak sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapması ve taraftarın sürekli kendisine "Come To Beşiktaş" çağrısı yapması üzerine siyah beyazlı yönetim bir karar vardı. Yöneticiler, Brezilyalı yıldıza haber göndererek, "Çin'de kazandığın paraları burada sana veremeyiz. Ancak, takımını burada 1 sezon bedelsiz oynama konusunda ikna edebilirsen, biz de sana tüm şartları zorlama sözü veririz" diyerek bir anlamda topu Talisca'ya attılar.

DÖNMEK İSTİYOR
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun, Erdal Torunoğulları'nı arayarak geri dönmek istediği iddia edilmişti. Guangzhou Evergrande'de forma giyen Talisca'nın 2022'ye kadar sözleşmesi var.

236 MAÇTA 124 GOL KATKI!
26 yaşındaki oyuncu bugüne kadar kulüp kariyerinde 236 resmi maça çıktı. Bu periyotta rakip fileleri 93 kez havalandıran Talisca, 31 de asist yapmayı başardı. Toplam 124 gole direkt olarak katkıda bulunan Sambacı; Beşiktaş formasıyla da 80 maçta 37 gol attı, 14 de asist yaptı.

  1. 12.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Talisca'ya şartlı onay! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA