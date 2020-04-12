Talisca'ya şartlı onay!

Beşiktaş yönetimi Anderson Talisca konusunda stratejisini değiştirdi. Siyah-beyazlı ekipten Çin'e transfer olan Brezilyalı oyuncuyla ilgili olarak uzun zamandır sessizliğini koruyan siyah-beyazlılar, Talisca'nın son günlerde Beşiktaş ile ilgili görselleri sürekli olarak kendi hesabından paylaşması üzerine harekete geçti. Çin'de kalmak istemeyen Talisca sürekli olarak Beşiktaş'a mesaj gönderiyor, yeniden Türkiye'ye gelmek ve siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söylüyor. Fakat kazandığı yüksek paralar nedeniyle bu transfer hiç de kolay görünmüyor.

Fakat bununla ilgili olarak Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, yeni bir strateji geliştirdi. Anderson Talisca'nın sürekli olarak sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapması ve taraftarın sürekli kendisine "Come To Beşiktaş" çağrısı yapması üzerine siyah beyazlı yönetim bir karar vardı. Yöneticiler, Brezilyalı yıldıza haber göndererek, "Çin'de kazandığın paraları burada sana veremeyiz. Ancak, takımını burada 1 sezon bedelsiz oynama konusunda ikna edebilirsen, biz de sana tüm şartları zorlama sözü veririz" diyerek bir anlamda topu Talisca'ya attılar.

DÖNMEK İSTİYOR

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun, Erdal Torunoğulları'nı arayarak geri dönmek istediği iddia edilmişti. Guangzhou Evergrande'de forma giyen Talisca'nın 2022'ye kadar sözleşmesi var.

236 MAÇTA 124 GOL KATKI!

26 yaşındaki oyuncu bugüne kadar kulüp kariyerinde 236 resmi maça çıktı. Bu periyotta rakip fileleri 93 kez havalandıran Talisca, 31 de asist yapmayı başardı. Toplam 124 gole direkt olarak katkıda bulunan Sambacı; Beşiktaş formasıyla da 80 maçta 37 gol attı, 14 de asist yaptı.