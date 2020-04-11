Beşiktaş'tan Talisca cevabı! Canlı yayında açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ikinci başkan Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabından açtığı canlı yayına konuk oldu. Önemli açıklamalar yapan Dalgakıran, Anderson Talisca sorusuna da cevap verdi.
Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabındaki canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Adnan Dalgakıran: Bütçenin düşmesi demek, daha zayıf takım kurulacağı anlamına gelmiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Scouting sistemi. Yüksek bedelli transferler yerine, oyuncuların filizlendiği aşamada yakalayacağımız bir sistem kurmaya çalışıyoruz.
ADNAN DALGAKIRAN'DAN TALİSCA SORUSUNA:
"Yeni sezonda futbol takımımızı 35M€'dan kurmak zorundayız."
"Bütün gelirlerimiz bankalara gidiyor."
''3 milyar lirayı aşan borcumuz var."
''Temmuz'a kadar 600-700 milyon TL ödenmesi gereken borç var."
Dalgakıran'ın bu açıklamaları taraftarın geri dönmesini beklediği Anderson Talisca transferinin gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğu şeklinde yorumlandı.
''SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN BİR SİSTEM GEREKİYOR''
Öte yandan Dalgakıran, Bir takımımız UEFA Kupası alıyor. Sonra Avrupa'da sıfır çekiliyor. Başarılarımız sistem üzerine kurulu değil çünkü. Sürdürülebilir başarı olması için bir sistem gerekiyor. Biz bu sistemi kurmaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
- 11.04.2020
- Sezon sonu birçok yıldız serbest kalacak! İşte o isimler...
- Ronaldo ailesinden bir skandal daha! Şimdi de özel uçakla...
- Yasak sonrası sokaklar bomboş kaldı! İşte o görüntüler
- Loris Karius'tan flaş Muslera itirafı! "İyi bir kaleci ama..."
- Aslıhan Doğan'dan gündem yaratacak açıklamalar! Fatih Terim ve Arda Turan için ne dedi?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Talisca cevabı! Canlı yayında açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.