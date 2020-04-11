Beşiktaş'tan Talisca cevabı! Canlı yayında açıkladı

Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabındaki canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Adnan Dalgakıran: Bütçenin düşmesi demek, daha zayıf takım kurulacağı anlamına gelmiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Scouting sistemi. Yüksek bedelli transferler yerine, oyuncuların filizlendiği aşamada yakalayacağımız bir sistem kurmaya çalışıyoruz.

ADNAN DALGAKIRAN'DAN TALİSCA SORUSUNA:

"Yeni sezonda futbol takımımızı 35M€'dan kurmak zorundayız."



"Bütün gelirlerimiz bankalara gidiyor."



''3 milyar lirayı aşan borcumuz var."



''Temmuz'a kadar 600-700 milyon TL ödenmesi gereken borç var."

Dalgakıran'ın bu açıklamaları taraftarın geri dönmesini beklediği Anderson Talisca transferinin gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğu şeklinde yorumlandı.

''SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN BİR SİSTEM GEREKİYOR''

Öte yandan Dalgakıran, Bir takımımız UEFA Kupası alıyor. Sonra Avrupa'da sıfır çekiliyor. Başarılarımız sistem üzerine kurulu değil çünkü. Sürdürülebilir başarı olması için bir sistem gerekiyor. Biz bu sistemi kurmaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.