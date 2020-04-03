Beşiktaş transferde strateji değiştirdi! Mensah...
Beşiktaş bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Kayserisporlu Bernard Mensah'ı önce kiralık olarak kadrosuna katıp daha sonra oyuncunun bonservisini satın almaya çalışacak.
Beşiktaş'ın gündeminde olan Bernard Mensah için kulübü Kayserispor'un istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli transferi zora sokuyor... Sabah'ta yer alan habere göre Ganalı orta saha oyuncusu için 3 milyon 600 bin Euro bonservis ödeyen ve 25 yaşındaki yıldızdan kar etmek isteyen Kayseri, siyah-beyazlıların şu ana kadarki indirim taleplerine ise yanıt vermedi.
Bernard Mensah'ın transferi için alternatif yollar da deneyen Beşiktaş'ın Kayseri'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparak bonservis yükünü bir sonraki sezona bırakmayı hedeflediği de iddia ediliyor.
Beşiktaş'ın istediği Mensah'ı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe de istemişti.
- 03.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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