Beşiktaş transferde strateji değiştirdi! Bernard Mensah... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Transferde strateji değiştirdi! Önce kiralanacak

transferde strateji değiştirdi! Mensah...

Beşiktaş transferde strateji değiştirdi! Mensah...

bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Kayserisporlu 'ı önce kiralık olarak kadrosuna katıp daha sonra oyuncunun bonservisini satın almaya çalışacak.

'ın gündeminde olan için kulübü Kayserispor'un istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli transferi zora sokuyor... Sabah'ta yer alan habere göre Ganalı orta saha oyuncusu için 3 milyon 600 bin Euro bonservis ödeyen ve 25 yaşındaki yıldızdan kar etmek isteyen , siyah-beyazlıların şu ana kadarki indirim taleplerine ise yanıt vermedi.

Bernard Mensah'ın transferi için alternatif yollar da deneyen Beşiktaş'ın Kayseri'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparak bonservis yükünü bir sonraki sezona bırakmayı hedeflediği de iddia ediliyor.

Beşiktaş'ın istediği Mensah'ı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe de istemişti.

  1. 03.04.2020
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