Sezon başında Beşiktaş'tan Zulte Waregem'e kiralanan Kanadalı futbolcu Cyle Larin, burada beğeni toplamıştı ancak corona virüsü nedeniyle Belçika ekibinin oyuncuyu almaktan vazgeçtiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin burada sergilediği performansla göz doldurmuştu.
Sabah'ta yer alan habere göre Larin'in 2.4 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu da sezonun bitimiyle kullanacağını ileten Belçika temsilcisi, corona virüsü (COVID- 19) salgını nedeniyle yaşanan kötü sürecin ardından bu kararını rafa kaldırdı.
Siyah-beyazlı yönetim, yaz döneminde 25 yaşındaki forvetten gelecek bonservis bedeline gözünü çevirmişti ve aynı zamanda oyuncunun 1 milyon 250 bin Euro'luk maaşından da kurtulacağı için bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyordu. Ancak yaşanan son gelişme ile tüm hesaplar bozuldu.
- 03.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş 2.4 milyon Euro'dan oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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