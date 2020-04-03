Beşiktaş 2.4 milyon Euro'dan oldu! Cyle Larin... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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2.4 milyon 'dan oldu!

Beşiktaş 2.4 milyon Euro'dan oldu!

Sezon başında 'tan 'e kiralanan Kanadalı futbolcu Cyle Larin, burada beğeni toplamıştı ancak corona virüsü nedeniyle ekibinin oyuncuyu almaktan vazgeçtiği öğrenildi.

'ın sezon başında ekibi 'e kiraladığı Cyle Larin burada sergilediği performansla göz doldurmuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre Larin'in 2.4 milyon olan satın alma opsiyonunu da sezonun bitimiyle kullanacağını ileten Belçika temsilcisi, corona virüsü (COVID- 19) salgını nedeniyle yaşanan kötü sürecin ardından bu kararını rafa kaldırdı.

Siyah-beyazlı yönetim, yaz döneminde 25 yaşındaki forvetten gelecek bonservis bedeline gözünü çevirmişti ve aynı zamanda oyuncunun 1 milyon 250 bin Euro'luk maaşından da kurtulacağı için bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyordu. Ancak yaşanan son gelişme ile tüm hesaplar bozuldu.

  1. 03.04.2020
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