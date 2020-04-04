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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Dürüst olun!

Dürüst olun!

Beşiktaşlı Dorukhan, menajerinin sözleşme problemini ortaya koyan paylaşımının ardından kendi hesabından 'dürüstlük' mesajı yayınladı.

Dorukhan'dan imalı bir paylaşım geldi. Genç oyuncunun menajeri Necdet Ergezen, kulüple yeni sözleşme üzerinde anlaşmaya varılamadığını, görüşmelerin tıkandığını açıklamış, siyah-beyazlı yetkililerle yapılan her görüşmede şartların değiştiğini söyleyerek yönetimini suçlamıştı. Sosyal medya hesabından Beşiktaş'taki bazı fotoğraflarını sildiği görülen Dorukhan da menajerinin açıklamaları üzerine manidar bir paylaşımda bulundu. Dorukhan Toköz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hayırlı Cumalar. Yapmadığımız ve yapmayacağınız şeyleri söylemek, katında büyük kızgınlığa sebep olan çok çirkin bir davranıştır. Saf/3.ayet. Yalan söylemeyin, dürüst olun arkadaşlar, dürüstlük güzeldir. Evde kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun."
  1. 4.4.2020
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