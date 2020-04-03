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03 Nisan 2020, Cuma
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'ın listesindeki Andersen'e kulübünden yeşil ışık!

Beşiktaş'ın listesindeki Andersen'e kulübünden yeşil ışık!

’in forma giydiği Aalborg’un sportif direktörü Olsen, “’ın büyüklüğünü biliyoruz. Gerçekçi olmayan bir şey yok. Doğru fiyatı alabilirsek kimseye hayır demeyiz” dedi.

'ın listesindeki isimlerden biri olan için Norveç ekibinden olumlu haberler geldi. Siyahbeyazlı ekibin teknik direktörü , WyScout menajerlik programı üzerinden futbolcu izlerken, bir yandan ucuz, bir yandan da keşfedilmemiş oyuncu arıyor. Yalçın'ın kariyerine 'futbolcu fabrikası' kulübü Ajax'ta başlayan ve şu anda 'nın Aalborg takımında forma giyen Lucas Andersen'i gözüne kestirdiği iddia edilmişti. 25 yaşındaki Danimarkalı sol kanat oyuncusu için Aalborg'un Norveçli sportif direktör Olsen'den açıklama geldi.

İLGİ GÖRMESİ NORMAL

Danimarka'nın B.T. gazetesine konuşan Olsen, "O harika bir oyuncu. Bu yüzden açıkçası Avrupa'daki büyük kulüplerin ilgilenmesi normal. Bizim için kulüp olarak, Lucas ve menajeri ile olası bir satışla ilgili doğru zamanlamayı bulmak gerek" dedi. Norveçli Olsen, "Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyoruz. Lucas Andersen'i izlemesine de şaşırmıyoruz. Bu yaz zaten bir satış planımız var, gerçekçi olmayan bir şey yok. Doğru fiyatı alırsak kimseye hayır demeyiz. Ancak Lucas, gerçekten iyi bir oyuncu. Onu satarsak yerine yenisini almamız gereken bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak görünen Andersen'in 1 milyon euro bonservisle transfer edilebileceği kaydedildi. Sezon başı 670 bin euro'ya Aalborga'a giden sol açık, Danimarka'da 22 maçta 9 gol atıp, 8 asist yaparken; 17 gole direkt katkı sağladı.

  1. 3.4.2020
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