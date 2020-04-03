Beşiktaş'ın listesindeki Andersen'e kulübünden yeşil ışık!
Lucas Andersen’in forma giydiği Aalborg’un sportif direktörü Olsen, “Beşiktaş’ın büyüklüğünü biliyoruz. Gerçekçi olmayan bir şey yok. Doğru fiyatı alabilirsek kimseye hayır demeyiz” dedi.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Lucas Andersen için Norveç ekibinden olumlu haberler geldi. Siyahbeyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, WyScout menajerlik programı üzerinden futbolcu izlerken, bir yandan ucuz, bir yandan da keşfedilmemiş oyuncu arıyor. Yalçın'ın kariyerine 'futbolcu fabrikası' kulübü Ajax'ta başlayan ve şu anda Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen Lucas Andersen'i gözüne kestirdiği iddia edilmişti. 25 yaşındaki Danimarkalı sol kanat oyuncusu için Aalborg'un Norveçli sportif direktör Olsen'den açıklama geldi.
İLGİ GÖRMESİ NORMAL
Danimarka'nın B.T. gazetesine konuşan Olsen, "O harika bir oyuncu. Bu yüzden açıkçası Avrupa'daki büyük kulüplerin ilgilenmesi normal. Bizim için kulüp olarak, Lucas ve menajeri ile olası bir satışla ilgili doğru zamanlamayı bulmak gerek" dedi. Norveçli Olsen, "Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyoruz. Lucas Andersen'i izlemesine de şaşırmıyoruz. Bu yaz zaten bir satış planımız var, gerçekçi olmayan bir şey yok. Doğru fiyatı alırsak kimseye hayır demeyiz. Ancak Lucas, gerçekten iyi bir oyuncu. Onu satarsak yerine yenisini almamız gereken bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
Piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak görünen Andersen'in 1 milyon euro bonservisle transfer edilebileceği kaydedildi. Sezon başı 670 bin euro'ya Aalborga'a giden sol açık, Danimarka'da 22 maçta 9 gol atıp, 8 asist yaparken; 17 gole direkt katkı sağladı.
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın listesindeki Andersen'e kulübünden yeşil ışık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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