Beşiktaşlı oyunculardan maaş indirimine 'şartlı evet!'
Corona virüsü salgını nedeniyle kulüpler maddi anlamda zorluklar yaşıyor. Yaşanan bu zorluğu aşmak için oyuncularda maaş indirime giden kulüplerden Beşiktaş'ta bazı oyuncular bu teklifi kabul etse de yönetime bir de şart sundu. İşte detaylar...
Beşiktaş yönetimi ince eleyip sık dokuduğu bir dönemde yabancı futbolcuları tarafından sıkıştırılmış durumda. Covid-19 salgınının bütün dünyayı ve spor ekonomisini sarsması sebebiyle yeni bir ödeme sisteminin hayata geçebileceğini ön gören siyah-beyazlı idareciler, senelik ücretleri fazla olan yabancı oyuncularla temasa geçti.
Barcelona örneğini gösteren yöneticiler "Dünyanın en zengin takımın oyuncuları bile yıllık ücretlerinin yüzde 70'inden vazgeçme noktasına geldi. Sizlerden de anlayış bekliyoruz" mesajını iletti. Kartal'ın yabancı oyuncuları ise sözcüleri olarak seçtikleri Atiba Hutchinson ile cevap gönderdi. Buna göre siyah-beyazlı takımın oyuncuları, yıllık ücretlerde indirime gidebileceklerini belirtirlerken bunun için bir şart ortaya koydular.
SIKINTI BÜYÜK
Futbolcular böyle bir dönemde kulübe yardımcı olmayı kabul ederken şu ana kadar olan birikmiş alacakların ödenmesini istedi. Aksi takdirde anlaşmaya yanaşılmayacağını belirten Kartal'ın yabancıları, yönetimi de köşeye sıkıştırmış durumda. Şu anda siyah-beyazlı kulübün sadece yabancı oyunculara 7 milyon avro tutarında ödeme yapması gerektiği belirtiliyor.
Liglerin ertelenmesi sebebiyle kulübün kasasına sıcak para girmediği için Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin eli kolu bağlanmış durumda. Büyük sıkıntı içine düşen yönetimin yeni kaynak arayışında olduğu ancak Covid-19 pandemisi sebebiyle hiçbir sponsorluk görüşmesinin yapılamadığı belirtildi. Başkan Çebi'nin son çare olarak yöneticilerin şahsi yardımlarıyla bu ödemeyi yapmak isteyebileceği konuşuluyor.
- 11.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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