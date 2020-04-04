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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Yalnız

Yalnız Kartal

Beşıktaş'ın sembol yapılarından Köyiçi'inde yer alan heykeli de koronavirüs sürecinde yalnız kaldı.

Beşıktaş'ın sembol yapılarından Köyiçi'inde yer alan heykeli de koronavirüs sürecinde yalnız kaldı. Her zaman kalabalıklığı ve etrafında fotoğraf çekilen taraftarlarla dolan heykel, bu sessiz haliyle eski günlerini aratıyor
  1. 4.4.2020
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