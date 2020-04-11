Eski hakem Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı! "Taç atışı..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Eski hakem 'dan derbi itirafı! "Taç atışı..."

Eski hakem Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı! "Taç atışı..."

kokartlı eski hakem , 2017-18 sezonunun ile arasında oynanan derbi sonrası siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Yıldırım, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçta sarı-kırmızılıların ilk golünden önceki taç atışında topun G.Saray'a verilmesine isyan eden Beşiktaşlı oyuncularla yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

'de 2017-18 sezonunun şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde konuk ettiği 'ı 2-0 mağlup etmiş ve şampiyonluk yolunda dev bir adım atmıştı.

Karşılaşmayı yöneten , Galatasaray'ın attığı ilk gol öncesi verdiği taç kararıyla tartışma yaratmıştı. Siyah-beyazlı futbolcuların yoğun itirazına rağmen kararından dönmeyen Yıldırım, Beşiktaş camiasının büyük tepkisini çekmişti. O sezonun ardından MHK tarafından hakemlik kariyerine son verilen Yıldırım, tartışmalı derbiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programda Hüseyin Özkök ve 'ın sorularını yanıtlayan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"TOPUN CANER'DEN ÇIKTIĞINA ÇOK EMİNDİM"

Taç pozisyonunda ben topun kırıldığını gördüm. Çapraz bir şekilde bacaklarını açıp topa müdahale etmeye çalışıyordu . Topun oradan kırıldığını gördüm. Çünkü topun pasa verildiği yere doğru hem havada hem yerden bir ivmelenme oldu. Dolayısıyla bir tarafa (Galatasaray) taç verdim. O kadar emindim ki ben şaşırdım, o kadar itiraza. Ev sahibi baskıyla başlamış, çıkamıyorsunuz, 3-4 pas yapamıyorsunuz. Yani ev sahibinin iyi, misafirin kötü başladığı bir maç. O taç tartışmasından ötürü birkaçı herhalde algılarını kaybettiler, hızlı bir atak iki pas, tık tık gol! Herkes üzerimde!

"KARIUS 'NİYE KONTROL ETMİYORSUN?' DEDİ"
O fotoğraf esnasında oyuncu grubunun bana yapmaya çalıştığı baskı 'Hocam lütfen şunu kontrol eder misin?' Bir tek geldi bana dedi ki İngilizce 'Ya merak ediyorum, niye kontrol etmiyorsun? 'Bunların canlı şahidi de var. Çünkü hem maç ekibi dinliyor hem VAR hakemleri dinliyor, bütün kayıtlar ortada.'

"VAR PROTOKOLÜNE AYKIRI OLURDU"

Dedim ki 'Loris, tartışmalı taç pozisyonu VAR protokolüne göre incelenemez. Elimde olsa ben de gidip incelemek istiyorum. Ama oraya gitmem demek VAR protokolüne aykırı bir tavır öğretmem demek. Ben oraya gidemem' dedim. Loris Karius da 'Ama bu şu anda 'nin en önemli maçı yok mu bunun bir yolu?' 'Loris benim bunu gidip izleme şansım yok' dedim.

  1. 11.04.2020
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