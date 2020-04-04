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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Maşallah size

Maşallah size

Ara dönemde aileleriyle bolca zaman geçirme imkanı yakalayan futbolcular bu fırsatı kullanıyor. de 'evdekal'anlardan... Usta sol bek, eşiyle çektiği fotoğrafları yayınlayıp siyah- beyazlı taraftarların beğenisini alıyor.

Ara dönemde aileleriyle bolca zaman geçirme imkanı yakalayan futbolcular bu fırsatı kullanıyor. de 'evdekal'anlardan... Usta sol bek, eşiyle çektiği fotoğrafları yayınlayıp siyah- beyazlı taraftarların beğenisini alıyor. Caner ve eşi için 'maşallah' yorumları yapılıyor.
  1. 4.4.2020
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