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04 Nisan 2020, Cumartesi
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sahayı özledi

Lens sahayı özledi

Koronavırüs nedeniyle liglere verilen arada oyuncular evlerine kapanınca can sıkıntısı baş göstermeye başladı. Bu isimlerden biri de oldu.

Koronavırüs nedeniyle liglere verilen arada oyuncular evlerine kapanınca can sıkıntısı baş göstermeye başladı. Bu isimlerden biri de oldu. Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından antrenmanda çekilen bir fotoğrafını paylaşıp, "Sahada olmayı özledim" ifadesini kullandı. Tecrübeli futbolcu, gönderinin altına 'evdekal' etiketi koymayı da ihmal etmedi.
  1. 4.4.2020
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