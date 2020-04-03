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03 Nisan 2020, Cuma
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Irkçı Fransızlara bir tepki de Boateng'den!

Irkçı Fransızlara bir tepki de Boateng'den!

Bir Fransız kanalında corona virüsü aşısının 'da denenebileceğini söyleyen iki doktora tepkiler çığ gibi gibi büyüyor. Son olarak 'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng de 'ırkçı' tavra sessiz kalmadı ve heesabından paylaşımda bulunarak "Afrika'yı oyuncağınız gibi kullanmayın salaklar! Irkçılığa hayır." ifadelerini kullandı.

ekiplerinden 'ta forma giyen , "Corona virüsü 'da denenebilir" diyen Fransız doktorlara sert sözlerle tepki gösterdi.

'da yayınlanan bir programda, corona virüsü aşısının Afrika'da denenebileceğini konuşan iki doktorun ırkçı tavırları Afrikalı ünlü futbolcuları harekete geçirmişti.

Siyah-Beyazlı takımda forma giyen Kevin Prince Boateng de bu iki doktorun sözleri üzerine hesabından sert bir açıklamada bulundu.

Boateng, hesabından paylaştığı hikayesinde "Afrika'yı oyuncağınız gibi kullanmayın salaklar! Irkçılığa hayır." ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

  1. 03.04.2020
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