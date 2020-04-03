Irkçı Fransızlara bir tepki de Boateng'den!
Bir Fransız kanalında corona virüsü aşısının Afrika'da denenebileceğini söyleyen iki doktora tepkiler çığ gibi gibi büyüyor. Son olarak Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng de 'ırkçı' tavra sessiz kalmadı ve sosyal medya heesabından paylaşımda bulunarak "Afrika'yı oyuncağınız gibi kullanmayın salaklar! Irkçılığa hayır." ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Kevin Prince Boateng, "Corona virüsü Afrika'da denenebilir" diyen Fransız doktorlara sert sözlerle tepki gösterdi.
Fransa'da yayınlanan bir programda, corona virüsü aşısının Afrika'da denenebileceğini konuşan iki doktorun ırkçı tavırları Afrikalı ünlü futbolcuları harekete geçirmişti.
Siyah-Beyazlı takımda forma giyen Kevin Prince Boateng de bu iki doktorun sözleri üzerine sosyal medya hesabından sert bir açıklamada bulundu.
Boateng, Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde "Afrika'yı oyuncağınız gibi kullanmayın salaklar! Irkçılığa hayır." ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.
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