Demba Ba, Samuel Eto'o ve Didier Drogba'dan Fransızlara sert tepki! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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, 'o ve 'dan Fransızlara sert !

Demba Ba, Samuel Eto'o ve Didier Drogba'dan Fransızlara sert tepki!

doktorların korona virüs ilacı denemesinin Afrika'da yapılması önerilerine Afrika kökenli yıldız futbolcular , 'o ve 'dan sert geldi.

'nın LCI kanalında canlı yayın bağlantısı yapan Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi Prof. Dr. Jean Paul Mira ve Araştırma Direktörü Prof. Dr. Camille Locht, yayın sırasında skandal sözlere imza attı.

Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısının korona virüs hastalarının tedavisinde kullanılması için yapılan araştırma ve denemeler hakkında konuşan doktorlar büyük topladı.

forması giyen Senegal asıllı , sosyal medya hesabından iki doktor arasında geçen diyaloğun videosunu paylaşarak, "Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoşgeldiniz" yorumunda bulundu.

'de ve formalarını terleten Kamerunlu 'o da, Demba Ba'nın paylaşımına verdiği cevapta, doktorları eleştirdi. Eto'o, "Afrika sizin oyun alanınız değil" dedi.

Bir dönem forması da giyen bir diğer yıldız isim ise ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Drogba, Afrikalıların kobay olarak görülmesinin "iğrenç" olduğunu dile getirerek, Afrikalı liderlerin vatandaşlarını koruması gerektiğini belirtti.

  1. 03.04.2020
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