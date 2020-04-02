Arjantinli yıldız Carlos Tevez'den duygulandıran sözler
Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giyen tecrübeli futbolcu Carlos Tevez'den duygulandıran bir açıklama geldi. Corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Biz bu insanlara yardım etmeye hazırız. Biz futbolcular, birkaç yıl tek bir maaş almadan yaşayabiliriz, ancak ailesini geçindirmek için sabah 06.00'da uyanıp işe giden ve 09.00'da eve gelen insanlar için böyle değil." ifadelerini kullandı.
Ülkesi Arjantin'de Boca Juniors'ta forma giyen dünyaca ünlü oyuncu Carlos Tevez, corona virüsü salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Günler önce Güney Amerika'da koronavirüs için başlatılan "#QuedateEnCasa" yardım kampanyasına katılacağını belirten Tevez'den, yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bir itiraf geldi.
İşte Tevez'in açıklamaları şu şekilde:
"VİRÜS TAM BİR FELAKET"
"Bu virüs gençlerden ziyade ninelerimizi ve büyükbabalarımızı öldürüyor. Kendimden çok yaşlılar için endişeliyim. Virüs en çok yoksul mahalleleri vuruyor. Bu virüs tam bir felaket.
"BİZ MAAŞ ALMADAN YAŞAYABİLİRİZ"
Biz bu insanlara yardım etmeye hazırız. Biz futbolcular, birkaç yıl tek bir maaş almadan yaşayabiliriz, ancak ailesini geçindirmek için sabah 06.00'da uyanıp işe giden ve 09.00'da eve gelen insanlar için böyle değil. Futbolcular olarak fark yaratmalıyız."
- 02.04.2020
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