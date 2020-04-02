Corona virüsü vakalarına rastlanmayan 9 ülke! Hangi ülkelerde corona virüsü yok?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı hızla etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19), neredeyse tüm dünyaya yayıldı. Yaklaşık 50.000 kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü, sadece 9 ülkede görülmedi. Google'da 'corona virüsün görülmediği ülkeler' şeklinde arama sayısı sıklaştı. Peki, hangi ülkelerde corona virüsü vakalarına rastlanmadı? İşte detaylar...

BU ÜLKELERDE HENÜZ CORONA VİRÜSÜNE RASTLANMADI

Corona virüsü salgını sebebiyle dünyada yaklaşık 50.000 kişinin ölümü gerçekleşti. Tüm bu durumlar yaşanırken, sadece 9 ülkede görülmedi.

Virüs 183 ülkeye yayılırken, 9 ülkede ise corona virüs vakası tespit edilmedi.

Virüsün görülmediği ülkelerle ilgili iki unsur öne çıkıyor. Tespit için önem arz eden testlerin yapılmaması ve sansür tartışmaları.

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan'da vakaya rastlanmamasının en büyük sebebi, Türkmenistan'da 'koronavirüs' sözcüğünü kullanmanın yasaklanış olması. Medyanın bu sözcüğü dile getirmesine izin verilmezken, salgından söz edenlerin veya sokakta maske takanların gözaltına alındığı belirtiliyor.

TACİKİSTAN

Çin'in sınır komşusu Tacikistan, dünyada yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakasının bulunmadığı açıklanan çok az sayıdaki ülkelerden birisi olmasıyla dikkat çekiyor. Wuhan'da corona virüsü ortaya çıkmasından hemen sonra 30 Ocak'ta Çin ile sınırı kapatan Tacikistan, daha sonra Afganistan ve Özbekistan ile de tüm kapıları bağladı. Son olarak Covid-19 vakası tespit edilen Kırgızistan ile de sınır geçişlerini yasakladı.

YEMEN

Yemen'de henüz corona virüsü vakasına raslanmadı. Ancak önlemler için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yeni tip corona virüsü (Covid-19) mücadele için Yemen'in güneyindeki Aden kentinde sağlık çalışanlarına eğitim vermeye başladı.

GÜNEY SUDAN

Güney Sudan'da henüz yeni tip corona virüsü vakasına rastlanmadı.

KUZEY KORE

Kuzey Kore'de vakaya rastlanamasa da uzmanlara göre bu gerçeği yansıtmıyor. Kuzey Kore'de vakaya rastlanamaması hakkında, "Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı Çin. Çin'de corona virüsü görüldüğü dönemde de ticaret devam etti ve mal giriş çıkışları oldu. Bu durumda virüsün Kuzey Kore'de görülmemesi imkansız" denildi.

MALAVİ ADASI

Malavi Adası'nda henüz yeni tip corona virüsü vakasına rastlanmadı.

SAO TOME ve PRİNCİPE

Sao Tome ve Principe adalarında henüz yeni tip corona virüsü vakasına rastlanmadı.

KOMOR ADALARI

Komor adalarında henüz yeni tip corona virüsü vakasına rastlanmadı.

LESOTHO

Lesotho'da henüz yeni tip corona virüsü vakasına rastlanmadı.