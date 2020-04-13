Bafetimbi Gomis'li Al Hilal'de maaşlar yarıya indirildi

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, futbolda da büyük mali sıkıntılara yol açmaya devam ediyor.

Barcelona başta olmak üzere birçok takımda kulüp çalışanlarının maaşının ödenebilmesi için futbolcuların maaşında indirim yaşanırken, son olarak Al Hilal de bu uygulamaya başvurud.

Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Suudi Arabistan ekibinde futbolcularla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve oyuncuların maaşlarında %50 indirime gidildi.

Razvan Lucescu yönetimindeki Arap ekibinde futbolcuların gönüllü olarak adım attıkları maaş indirimi, futbol tekrar başladığında son bulacak.

Suudi Arabistan Ligi'nde lider konumunda bulunan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu olan Al Hilal'de anlayışları nedeniyle oyunculara teşeşkür edildi.