Bafetimbi Gomis'li Al Hilal'de maaşlar yarıya indirildi
Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis'in şu an formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de corona virüsü salgını nedeniyle maaşları yarı yarıya düşürüldü.
Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, futbolda da büyük mali sıkıntılara yol açmaya devam ediyor.
Barcelona başta olmak üzere birçok takımda kulüp çalışanlarının maaşının ödenebilmesi için futbolcuların maaşında indirim yaşanırken, son olarak Al Hilal de bu uygulamaya başvurud.
Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Suudi Arabistan ekibinde futbolcularla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve oyuncuların maaşlarında %50 indirime gidildi.
Razvan Lucescu yönetimindeki Arap ekibinde futbolcuların gönüllü olarak adım attıkları maaş indirimi, futbol tekrar başladığında son bulacak.
Suudi Arabistan Ligi'nde lider konumunda bulunan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu olan Al Hilal'de anlayışları nedeniyle oyunculara teşeşkür edildi.
- 13.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bafetimbi Gomis'li Al Hilal'de maaşlar yarıya indirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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