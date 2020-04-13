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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Futbol Bafetimbi Gomis'ten büyük fedakarlık!

'li 'de maaşlar yarıya indirildi

Bafetimbi Gomis'li Al Hilal'de maaşlar yarıya indirildi

Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Fransız yıldız 'in şu an formasını giydiği ekibi 'de salgını nedeniyle maaşları yarı yarıya düşürüldü.

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını, futbolda da büyük mali sıkıntılara yol açmaya devam ediyor.

Barcelona başta olmak üzere birçok takımda kulüp çalışanlarının maaşının ödenebilmesi için futbolcuların maaşında indirim yaşanırken, son olarak de bu uygulamaya başvurud.

'in de formasını giydiği ekibinde futbolcularla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve oyuncuların maaşlarında %50 indirime gidildi.

Razvan Lucescu yönetimindeki Arap ekibinde futbolcuların gönüllü olarak adım attıkları , tekrar başladığında son bulacak.

Suudi Arabistan Ligi'nde lider konumunda bulunan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu olan Al Hilal'de anlayışları nedeniyle oyunculara teşeşkür edildi.

  1. 13.04.2020
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