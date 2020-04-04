Bitirmeyene bilet yok - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Bitirmeyene bilet yok

Bitirmeyene bilet yok

Bitirmeyene bilet yok

, liglerini tamamlamadan tescil eden ülkelere kupalarına katılamayabileceğini bildirdi.

, liglerini tamamlamadan tescil eden ülkelere kupalarına katılamayabileceğini bildirdi. 'ta yer alan habere göre UEFA, liglerin mutlaka tamamlanmasını istiyor. ve ligi son haliyle tescil ederken bu durumun Avrupa kupalarına katılımda tehlike arz ediyor. Belçika ve Hollanda ekipleri katılmazsa 'den daha çok kulüp Avrupa'ya gidebilir.
  1. 4.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bitirmeyene bilet yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA