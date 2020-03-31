Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol çok özel

Beşiktaş Kulübü, corona virüsü nedeniyle futbola verilen arada Instagram hesabından yaptığı canlı yayınlarla gündem yaratmaya devam ediyor. Atiba ve Segen Yalçın'ın ardından bu kez de Umut Nayir, Bülent Ülgen'in canlı yayın konuğu olarak soruları yanıtladı.

Bu sezon ilk yarıda oynanan Galatasaray derbisinde takımına galibiyeti getiren golü kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, o golünü unutamadığını belirtip şu ifadeleri kullandı:

Benim için Galatasaray'a attığım gol çok özel. Kulüp tarihi açısından çok tarihi bir gol değil tabii ki, bir 'Sergen attı, şampiyonluk geldi' değildi. Ancak çok özel hislerle çıktığım maçta altından kalkmak çok mutlu etmişti beni. Abdullah hoca döneminde o maçta çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorduk. Maçta o golü atıp kazandırdıktan sonra duygularımı tarif edemedim, dile getiremedim. Ne mutlu ki öyle bir an yaşadım. Gönül verdiğim takımla derbi maçta ağları havalandırmak çok güzel bir duygu.

"CANER AĞABEY OLMAZSA OLMAZIM!"

Siyah-beyazlı futbolcu, attığı gollerde Caner Erkin'in büyük payı olduğunu da vurgulayıp, "Gollerimin büyük çoğunluğunu Caner Ağabey sayesinde attım. Olmazsa olmazım o beninm. Maçın içerisinde golden 5-10 dakika önce çağırdı. Ortaları öne yapıyorum, sen başka tarafa gitme dedi. 5 dakika sonra oraya kesti, ben de golü attım" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞLI DURUŞUNA UYMAK İSTİYORUM"

Çocukluğunda da Beşiktaş'ı tuttuğunu itiraf eden Umut Nayir, "Küçükken Beşiktaş'ı destekliyordum evet ama profesyonel olunca işler değişiyor. Ben Beşiktaşlılığımı sahada yansıtmak istiyorum. Beşiktaşlı duruşu denen şeye uymak istiyorum. Beşiktaş'taki sürecim benim adıma çok güzel gidiyor. Bu talihsiz koronavirüs zamanı gelene kadar tabii ki..." dedi.