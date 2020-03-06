Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekibin 40, konuk takımın ise 20 puanı bulunuyor. Beşiktaş'ta bu maç öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Burak, Caner, Atiba, Umut, N'Koudou ve Boyd bu karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecekler...

BEŞİKTAŞ-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maç bu akşam 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş ve Ankaragücü'nün muhtemel 11'ini görmek için tıklayın!

BEŞİKTAŞ GALİBİYETLERDE ÜSTÜN

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 23 maçta Beşiktaş 18 galibiyet aldı, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamada, başkent temsilcisi bu sürede sadece bir kez kazanabildi. MKE Ankaragücü, söz konusu süre içindeki tek galibiyetini 13 Şubat 2011 tarihinde evindeki maçta 1-0'lık skorla aldı. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, evindeki 50 maçın 41'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi. Evindeki son 11 randevuda rakibini puansız gönderen Beşiktaş, sahasında attığı toplam 109 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 30 Süper Lig maçının 29'unu (1M) ve son 11 karşılaşmayı kazandı.

*Beşiktaş ile oynadığı son 23 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ankaragücü (4B 18B), tek galibiyetini Şubat 2011'de evinde aldı (1-0).

*Son beş iç saha maçında sekiz puan bırakan Beşiktaş (2G 1B 2M), bu sezon daha önce evinde oynadığı yedi Süper Lig karşılaşmasında sadece dört puan kaybetmişti (5G 2B).

*Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Ankaragücü, daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı (2G 5B).

*2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla duran top golü bulan takım Beşiktaş (17). Ankaragücü ise kalesinde en fazla kafa golü gören ekip (10).

*Bu sezon Süper Lig'de en az net gol pozisyonuna giren (33) ve en düşük gol beklentisinde kalan (26.44 xG) takım Ankaragücü.

*Ankaragücü karşısında sahaya çıktığı son dört Süper Lig maçında beş gol atan Burak Yılmaz, sadece bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

*Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Kevin-Prince Boateng, iç sahada çıktığı iki Süper Lig maçında da gol atmayı başardı.

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla top kapan (Stelios Kitsiou; 70) ve en fazla uzaklaştırma yapan (Ante Kulusic; 140) oyuncular Ankaragücü forması giyiyor.

*Mustafa Reşit Akçay, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu yedi Süper Lig maçından sadece bir puan çıkarabildi (1B 6M).