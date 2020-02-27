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27 Şubat 2020, Perşembe
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'ın elinden kaçırdığı Davies'in değeri 40 milyon Euro!

Beşiktaş'ın elinden kaçırdığı Davies'in değeri 40 milyon Euro!

'ın döneminde izlemeye aldığı ve girişiminde ağır kaldığı için elinden kaçırdığı 19 yaşındaki Liberya asıllı Kanadalı futbolcu , değerini günden güne katlıyor. 'in transfer ettiği yıldız futbolcu güncel piyasa değeri 40 milyon Euro'yu buldu.

Transferde elini çabuk tutamayınca 19 yaşındaki futbolcunun Bundesliga devine gidişini izlemekle yetinen 'ın pişmanlığı büyük. Aynı duyguları paylaşan bir başka kulüp ise . 'in doldurmasını bekleyerek ocakta 4 yıllık imza attığı 'in piyasa değeri 40 milyon Euro

Beşiktaş, 2018'in yaz döneminde kanat oyuncusu arayışlarına girişmiş, kulübün izleme komitesi, ABD Ligi MLS'te Vancouver Whitecaps formasını giyen Liberya asıllı Kanadalı futbolcunun alınması için rapor vermişti.

başkanlığındaki yönetim, hem video hem de canlı olarak izlenen genç yıldız adayı için girişimlerde bulunmasına rağmen işi ağırdan alınca transferi gerçekleştirememişti.

BÜYÜK PİŞMANLIK

Bayern Münih ise elini çabuk tutup sadece bir ay sonra Temmuz'da Davies'i kadrosuna kattı ve 18 yaşını doldurmasını bekleyerek Ocak'ta 4 yıllık sözleşme imzaladı. Alman devinin kasasından transfer için bonuslarla birlikte 22 milyon dolar çıktı. Bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin 40 milyon Euro olduğu belirtildi. Beşiktaş, şimdi genç bir yıldız adayını kadrosuna katamamanın pişmanlığını yaşıyor. Aynı pişmanlığı paylaşan bir başka kulüp ise Manchester United…

İngiliz ekibinde yetkililer, İngiliz medyasına verdikleri demeçte Davies gibi bir yeteneği transfer edemeyerek büyük bir fırsatı kaçırdıklarını dile getirdiler.

  1. 28.02.2020
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