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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Gün sayıyor

Gün sayıyor

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan , tekrar sahaya dönmek için gün sayıyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan , tekrar sahaya dönmek için gün sayıyor. Orta saha oyuncusu, bireysel programla hazırlıklarını sürdürüyor. Dünkü idmanda da ayrı programla çalışan siyah-beyazlı futbolcunun, "Taraftarın önüne çıkmayı özedim" dediği gelen haberler arasında.
  1. 26.2.2020
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