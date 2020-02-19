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19 Şubat 2020, Çarşamba
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’e yeni görev!

Yasin Sülün’e yeni görev!

'ın eski futbolcularından , siyah-beyazlı kulüpte sorumlusu oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, " akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumluluğu görevine, kulübümüze sporcu ve antrenör olarak değerli hizmetlerde bulunmuş Yasin Sülün getirilmiştir, kendisine başarılar dileriz" denildi.

'ın eski futbolcularından , siyah-beyazlı kulüpte sorumlusu oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, " akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumluluğu görevine, kulübümüze sporcu ve antrenör olarak değerli hizmetlerde bulunmuş Yasin Sülün getirilmiştir, kendisine başarılar dileriz" denildi.
  1. 19.2.2020
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