‘Gönül’ eri cezalı
Kartal'ın 'Gönül' eri Gökhan, maça kötü başlamasına rağmen sonradan toparladı. Özellikle 2. yarıdaki performansı ile siyah-beyazlı takımı ateşleyen isimlerden oldu.
Kartal'ın 'Gönül' eri Gökhan, maça kötü başlamasına rağmen sonradan toparladı. Özellikle 2. yarıdaki performansı ile siyah-beyazlı takımı ateşleyen isimlerden oldu. 35 yaşındaki sağ bek, Kevin-Prince Boateng'in golünde de asisti yapan oyuncuydu. Tecrübeli krampon, karşılaşma sonrası, "Şu ana iyi bir hava yakaladık, böyle de devam etmek niyetindeyiz" dedi. Öte yandan sarı kart gören Gökhan cezalı duruma düştü. Başakşehir maçında yok.
- 9.2.2020
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