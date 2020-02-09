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09 Şubat 2020, Pazar
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’ eri cezalı

‘Gönül’ eri cezalı

'ın '' eri , maça kötü başlamasına rağmen sonradan toparladı. Özellikle 2. yarıdaki performansı ile siyah-beyazlı takımı ateşleyen isimlerden oldu.

'ın '' eri , maça kötü başlamasına rağmen sonradan toparladı. Özellikle 2. yarıdaki performansı ile siyah-beyazlı takımı ateşleyen isimlerden oldu. 35 yaşındaki sağ bek, Kevin-Prince Boateng'in golünde de asisti yapan oyuncuydu. Tecrübeli krampon, karşılaşma sonrası, "Şu ana iyi bir hava yakaladık, böyle de devam etmek niyetindeyiz" dedi. Öte yandan sarı kart gören Gökhan cezalı duruma düştü. maçında yok.
  1. 9.2.2020
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