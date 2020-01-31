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31 Ocak 2020, Cuma
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'tan transferin son gününde bombası! Sözleşme süresi...

Beşiktaş'tan transferin son gününde Kevin Prince Boateng bombası! Sözleşme süresi...

Ara döneminin bitimine saatler kala bombayı patlatıyor... Siyah beyazlılar, son olarak Sergen Yalçın'ı takımın başına getirerek camiada bütünlüğü sağlarken, genç teknik direktöre dünyaca ünlü yıldızı hediye etmeye hazırlanıyor! Buna göre Beşiktaş, daha önce Barcelona ve Milan'da da forma giyen 'i transfer etmeye çok yaklaştı! Peki Kevn Prinve Boateng kimdir? Hangi pozisyonda forma giyiyor? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng'e dair bilmezni gerekenler ve anlaşmanın detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

, dev operasyonunun sonuna geldi... Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'a dünya yıldızını hediye etmenin planlarını yapıyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre siyah beyazlılar, bonservisi Fiorentina'da bulunan dünyaca ünlü yıldız 'in transferinde sona yaklaştı.

6 AYLIĞINA KİRALIK

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre siyah beyazlılar, Kevin Prince Boateng'i 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna dahil edecek..

KEVIN PRINCE BOATENG KİMDİR?

6 Mart 1987'de Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Kevin Prince Boateng, aslen Gana uyrukludur. Orda saha ve forvet hattında forma giyebilen dünyaca ünlü yıldız, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliiyor.

Kariyerine Almanya'nın Reinickendorfer Füchse altyapısında başlayan yıldız futbolcu, daha sonra Hertha Berlin altyapısında ve A Takımı'nda forma giydi. 2007-08 sezonunda 8 milyon euro bedelle Tottenham'a transferi gerçekleşen Boateng, sırasıyla Borussia Dortmund, FC Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelona ve Fiorentina formalarını terletmişti.

Boateng, bu sezon Fiorentina formasıyla toplamda çıktığı 15 müsabakada 1 gol kaydederken, 685 dakika sahada kaldı.

İBRAHİM TATLISES HAYRANI

Boateng,daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk taraftarların büyük ilgisini çekmişti. Ganalı futbolcu İbrahim Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısını dinlediği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.

Şarkının sözlerine de eşlik eden 32 yaşındaki futbolcunun paylaşımı Türk takipçileri tarafından büyük beğeni almıştı.

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 14:43
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