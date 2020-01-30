Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı!
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü dün resmen Sergen Yalçın oldu. Sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Yalçın, 11.30'da takımı topladı. Fakat Abdullah Avcı'nın mukavelesi devam ettiği için takımla idmana çıkamadı.
- 30.01.2020
- Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı!
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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