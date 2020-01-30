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30 Ocak 2020, Perşembe
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'ın yönetimiyle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı!

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü dün resmen Sergen Yalçın oldu. Sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Yalçın, 11.30'da takımı topladı. Fakat Abdullah Avcı'nın mukavelesi devam ettiği için takımla idmana çıkamadı.

  1. 30.01.2020
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