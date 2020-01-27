Kural hatası mı var?
Göçek’in oyunun durduğu anda topu Beşiktaş yerine Göztepeli oyunculara vermesi tartışmalara yol açtı.
Göztepe'nin maçın 45+2. dakikasında Celso Borges ile bulduğu 2. gol öncesinde hakem Hüseyin Göçek'in verdiği bir karar da tartışmalara neden oldu. Tyler Boyd'un sakatlığı için oyunun durduğu an öncesinde topa son dokunan isim Beşiktaş'tan olmasına rağmen Hüseyin Göçek'in Göztepeli oyunculara topu vererek oyunu başlatarak kural hatası yaptığı yorumları yapıldı. Yeni kurallar gereği, oyun durduğunda pozisyon tekrar topun bulunduğu son yerden değil, topa sahip olan son takımın bulunduğu yerden, son oynayan takımın vuruşuyla başlıyor.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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