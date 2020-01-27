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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Kural hatası mı var?

Kural hatası mı var?

Göçek’in oyunun durduğu anda topu yerine Göztepeli oyunculara vermesi tartışmalara yol açtı.

'nin maçın 45+2. dakikasında Celso Borges ile bulduğu 2. gol öncesinde hakem 'in verdiği bir karar da tartışmalara neden oldu. Tyler Boyd'un sakatlığı için oyunun durduğu an öncesinde topa son dokunan isim 'tan olmasına rağmen Hüseyin Göçek'in Göztepeli oyunculara topu vererek oyunu başlatarak kural hatası yaptığı yorumları yapıldı. Yeni kurallar gereği, oyun durduğunda pozisyon tekrar topun bulunduğu son yerden değil, topa sahip olan son takımın bulunduğu yerden, son oynayan takımın vuruşuyla başlıyor.

  1. 27.1.2020
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